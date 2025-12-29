Αθωώθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, μετά από διαδικασία που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες.

Ο κ. Μουγκοπέτρος αρχικά διέψευσε αυτό που είχε ειπωθεί από κάποια ΜΜΕ ότι ζήτησε συγνώμη από τα παιδιά του, σημειώνοντας ότι αυτό που είπε, ήταν ότι σεβόμενος τα παιδιά του δεν θα προχωρούσε σε κάποια άλλη δήλωση, με τον ίδιο να συγκινείται.

Ο δικηγόρος του Δημοσθένης Πέππας τόνισε ότι μετά από μια επώδυνη διαδικασία, αποφασίστηκε η αθώωση του Άρη Μουγκοπέτρου. Είπε ότι θέλει να δει τα παιδιά του προσθέτοντας ότι πρέπει όλοι να ασχοληθούν με τα παιδιά τους γιατί αυτό είναι που μετρά σύμφωνα με το arcadiaportal.gr.

Παράλληλα σημείωσε ότι τελέστηκαν και δύο αυτόφωρα αδικήματα με συγκεκριμένες καταθέσεις, που αφορούσαν την εξύβριση και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Τέλος υπογράμμισε ότι δεν θα προβούν σε κάποια ενέργεια και την απόφαση θα λάβει η εισαγγελική αρχή.