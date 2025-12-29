Σήμερα δικάζεται από το αυτόφωρο πλημμελειοδικείο ο Αρης Μουγκοπέτρος ο οποίος συνελήφθη ανήμερα τα Χριστούγεννα, μετά από μήνυση της συζύγου του Δήμητρας Παρασκευοπούλου για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου συνελήφθη τα Χριστούγεννα και την επομένη, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Τρίπολης. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, δικαστήριο από το οποίο έλαβε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

«Συγγνώμη στα παιδάκια μου»

Κατά την έξοδό του από τον εισαγγελέα Τρίπολης, την περασμένη Παρασκευή δήλωσε: «Συγγνώμη στα παιδάκια μου. Δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους, ό,τι έχουμε πει είναι μέσα στο δικαστήριο».

Όπως έχει αναφερθεί, ο γνωστός καλλιτέχνης, μετέβη στο ΑΤ Τρίπολης με σκοπό να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου που τον είχε καταγγείλει για απειλές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Τι οδήγησε στη μήνυση

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του και ο Άρης Μουγκοπέτρος, είχε φύγει από το σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Οπως υποστηρίζει, είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του προκειμένου να περάσει να πάρει τα παιδιά τους στις 17:00 από το σπίτι στην Τρίπολη. Όταν έφτασε εκεί, δεν βρήκε κανέναν. Στη συνέχεια μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της γυναίκας του, ωστόσο ούτε εκεί εντόπισε κάποιον.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε αστυνομικό τμήμα, ζητώντας από την ΕΛ.ΑΣ. να καλέσει τη σύζυγό του. Εκεί ενημερώθηκε ότι η γυναίκα του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή και συνελήφθη. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τη μήνυση της συζύγου του.

«Εχει αλλάξει η ζωή μου»

Μιλώντας στο MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, λέγοντας: «Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν, όταν σε γλέντι έσκασε κροτίδα στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Τι υποστηρίζει η σύζυγος

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Άρης Μουγκοπέτρος προσέγγισε τη σύζυγο του με συγγενικό του πρόσωπο και άρχισε να την απειλεί.

Τότε η γυναίκα, απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, που είχε αναλάβει το ατύχημα του μουσικού, για την υπόθεση με την κροτίδα. Ο ίδιος, παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε την σύζυγο του Άρη Μουγκοπέτρου η οποία κατέθεσε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η εν διαστάσει σύζυγος του μουσικού, ζητάει την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της και μέσα από την καταγγελία της, περιγράφει τα γεγονότα από τη δική της οπτική. Αναφέρει ότι φοβάται να αφήσει να τον αφήσει το σύζυγό της μόνο του με τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία της κυρίας Παρασκευοπούλου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, «Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου υποστηρίζει ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αγνοούσε πως λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και η μίσθωση είχε περάσει στο όνομά της. Παρά τις αντιρρήσεις της, εκείνος παρέμεινε στο σπίτι και, σύμφωνα με την καταγγελία, πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

«Εχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, φοβάμαι να τον αφήσω με τα παιδιά»

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», σημειώνεται στην καταγγελία.

Η εν διαστάσει σύζυγος κάνει λόγο επίσης για αλλαγή συμπεριφοράς του μουσικού μετά από τραυματισμό του, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χωρίσουν.

«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση», κλείνει.