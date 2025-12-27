Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μεταβεί αύριο, Κυριακή, στις ΗΠΑ, όπου θα συναντηθεί με τον στενό σύμμαχό του Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη μέρα, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος στο AFP.

Η ατζέντα των συνομιλιών τους αναμένεται να είναι «φορτωμένη», σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτή θα είναι η πέμπτη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

«Ο Νετανιάχου πιθανότατα θα έρθει να με δει στη Φλόριντα», είχε δηλώσει ο Τραμπ στα μέσα Δεκεμβρίου, αναφερόμενος στην πολυτελή ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο. «Θέλει να με δει», σχολίασε τότε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το Ιράν – τον άσπονδο εχθρό του Ισραήλ – μετά τον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ των δύο χωρών τον Ιούνιο. Αναμένεται επίσης να συζητήσουν για την Συρία, το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ και, το πιο σημαντικό, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η αμερικανική κυβέρνηση και οι περιφερειακοί μεσολαβητές, με επικεφαλής την Αίγυπτο και το Κατάρ, ζητούν επιτάχυνση της διαδικασίας για την έναρξη αυτής της νέας φάσης.

Οι ΗΠΑ απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις ενέργειες Νετανιάχου

Βασισμένη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ υπό την εποπτεία του Τραμπ, η εκεχειρία έθεσε τέλος σε δύο χρόνια ενός θανατηφόρου και καταστροφικού πολέμου τον Οκτώβριο. Ωστόσο, παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Η δεύτερη φάση απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από όλη την Γάζα, τη δημιουργία μιας μεταβατικής Αρχής και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για αυτά τα ακανθώδη ζητήματα, το Ισραήλ απαιτεί την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στην Γάζα, του αστυνομικού Ραν Γκβίλι. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν έχει ακόμη καταφέρει να εντοπίσει τα λείψανά του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, που επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να ανακοινώσει μια κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών – την σχεδιασθείσα μεταβατική Αρχή για τη Γάζα – το συντομότερο δυνατό.

Ο ιστότοπος τονίζει ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι «απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις ενέργειες του Νετανιάχου, που υπονομεύουν την εύθραυστη εκεχειρία και την ειρηνευτική διαδικασία».