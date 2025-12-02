Ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης μιας ιστορικής συμφωνίας με την Συρία άφησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι αναμένει από τη Δαμασκό να δημιουργήσει μια εκτεταμένη αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη – από την πρωτεύουσα μέχρι το όρος Ερμών και τις γύρω περιοχές.

Οι δηλώσεις του έγιναν μία μόλις ημέρα μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε την ανάγκη το Ισραήλ να διατηρήσει έναν «ισχυρό και ουσιαστικό διάλογο» με τη συριακή ηγεσία, στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας για μια συμφωνία μη επίθεσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Συρία δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ, το οποίο από τον Δεκέμβριο του 2024 έχει ενισχύσει τον έλεγχό του σε συριακά εδάφη. Τα Υψίπεδα του Γκολάν, που καταλήφθηκαν το 1967 και αργότερα προσαρτήθηκαν, παραμένουν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της διμερούς αντιπαράθεσης – αναγνώριση που έχουν δώσει μόνο οι ΗΠΑ.

Προσπάθεια από Νετανιάχου να δικαιολογήσει την παρουσία εντός της Συρίας

Ο Νετανιάχου, μιλώντας σε τραυματίες στρατιώτες σε νοσοκομείο του κεντρικού Ισραήλ, ήταν ξεκάθαρος: «Αναμένουμε από τη Συρία να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη, ουδέτερη ζώνη από τη Δαμασκό έως την ουδέτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών προς το όρος Ερμών και την κορυφή του. Κρατάμε αυτές τις περιοχές για την ασφάλεια των πολιτών μας – αυτό είναι το καθήκον μας».

Ο ίδιος δεν απέκλεισε μια συμφωνία: «Με καλή θέληση και κατανόηση των βασικών αρχών μας, μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία με τους Σύρους. Όμως δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε από αυτές τις αρχές».

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ στηρίζει τον νέο Σύρο ηγέτη, Άχμεντ αλ Σαρά. Στο Ισραήλ, όμως, υπάρχουν αμφιβολίες για το παρελθόν του και τις προηγούμενες σχέσεις του με εξτρεμιστικές ομάδες – χωρίς αυτό να εμποδίζει την κυβέρνηση να συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες διαλόγου.

Οι δηλώσεις – απαιτήσεις ήρθαν μια μέρα μετά από πλήγμα εντός Συρίας

Το κλίμα εξακολουθεί να είναι τεταμένο. Την Παρασκευή, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 13 Σύροι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια Συρία. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο στόχος της επιχείρησης ήταν το λιβανέζικο παρακλάδι της Μουσουλμανικής Αδερφότητας, η Τζαμά αλ Ισλαμίγια. Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην επιχείρηση, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.