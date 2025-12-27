Οι συσκέψεις στα μπλόκα πυκνώνουν και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε ένα κλίμα που προμηνύει κλιμάκωση.

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές. Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για την επιβίωσή μας, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα», ξεκαθαρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, καταγγέλλοντας «προσπάθειες καταστολής, εκφοβισμού, εισαγγελικών παρεμβάσεων και την καλλιέργεια ενός κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού», το οποίο –όπως υποστηρίζουν– έχει επιστρατευθεί για να «σπάσει» το ηθικό των κινητοποιήσεων.

«Οι πολίτες πέταξαν στα σκουπίδια τον κοινωνικό αυτοματισμό», σημειώνουν, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπάσει τα μπλόκα, αλλά θα αποτύχει». Χαρακτηριστική είναι η εικόνα και στο μπλόκο Μαλαχιά, όπου οι αγρότες της Αργολίδας δηλώνουν παρόντες και μετά τις γιορτές.

Νηνεμία πριν την καταιγίδα;

Την ίδια στιγμή, το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε στάση αναμονής, επιμένοντας ότι από τα αιτήματα των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα τα 16+4 έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Παράλληλα, επτά αιτήματα χαρακτηρίζονται από την κυβέρνηση ως μη υλοποιήσιμα, είτε επειδή προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είτε επειδή θεωρούνται δημοσιονομικά ανέφικτα.

Στους δρόμους, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, ωστόσο έχουν τοποθετηθεί στην άκρη των εθνικών οδών, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, προκειμένου να γίνουν απρόσκοπτα οι μετακινήσεις των ημερών των εορτών. Μετά το «κρας τεστ» της εξόδου των Χριστουγέννων και με την ΕΛ.ΑΣ. σε επιφυλακή για λόγους «ασφαλείας», αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και στην επιστροφή των εκδρομέων με το νέο έτος.

Τις προθέσεις των αγροτών ενόψει Πρωτοχρονιάς περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤnews, οι αγρότες θα διευκολύνουν όσο μπορούν το επιβατικό κοινό, παραχωρώντας λωρίδες του εθνικού οδικού δικτύου, ώστε οι πολίτες να μετακινηθούν στους τόπους που έχουν επιλέξει για τις γιορτές.

Ωστόσο, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για αποφάσεις της αστυνομίας, κάνοντας λόγο για «ανεξήγητες» ενέργειες, όπως η τοποθέτηση τσιμεντένιων στηθαίων που έκλεισαν δρόμους για ώρες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, γεγονός που –όπως τόνισε– επιβαρύνει το κλίμα ενόψει των κρίσιμων συσκέψεων των επόμενων 48 ωρών.

Στην «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων

Τα μπλόκα παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ στις εθνικές οδούς και τους παραγωγούς να προετοιμάζονται για τις κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι οριστικές κατευθύνσεις αναμένεται να δοθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή (28/12).

Μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο (27/12) στις 12:00, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη για να καθορίσουν τη στάση τους. Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό αγροτών. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, η σύσκεψη αυτή θα λειτουργήσει ως προάγγελος της πανελλαδικής, όπου θα αποφασιστεί αν και με ποιον τρόπο θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μπαράζ συσκέψεων και κλείσιμο δρόμων

Παράλληλα, σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και στο μπλόκο Δερβενίου, ενώ την Κυριακή οι αγρότες έχουν προαναγγείλει συμβολικό αποκλεισμό. Το Σάββατο (27/12) το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών θα συνεδριάσει στο θέατρο Επανομής, με τη συμμετοχή και άλλων αγροτικών συλλόγων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί και μπαράζ κινητοποιήσεων σε κομβικά σημεία. Από το Σάββατο προγραμματίζονται πολύωροι αποκλεισμοί στο τελωνείο Προμαχώνα, ενώ το τελωνείο Ευζώνων παραμένει ανοιχτό. Στα Μάλγαρα, οι αγρότες θα κλείσουν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα το Σάββατο στις 12:00, με το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να παραμένει ανοιχτό για τη διευκόλυνση της επιστροφής των εκδρομέων. Την Κυριακή το βράδυ θα αποφασιστεί αν θα αποκλειστεί και αυτό, όπως είχε συμβεί πριν τα Χριστούγεννα.

Τέλος, οι αγρότες προειδοποιούν ότι τη Δευτέρα σκοπεύουν να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, τις οποίες θα ανοίγουν εκ νέου σε συγκεκριμένα διαστήματα, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των εκδρομέων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι ο αγώνας τους μπαίνει σε νέα, πιο αποφασιστική φάση.