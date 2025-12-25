Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφους στους δρόμους βρίσκει η ημέρα των Χριστουγέννων. Πολλοί περνούν τις γιορτινές ημέρες στα μπλόκα, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Τα τρακτέρ έχουν τοποθετηθεί στην άκρη των δρόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των εκδρομέων των Χριστουγέννων, με τους αγρότες ωστόσο να αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι αγρότες που παραμένουν στον δρόμο, παρέα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, έχουν αφήσει ανοιχτή τη γέφυρα πάνω από το μπλόκο. Εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, με μία νέα πανελλαδική συγκέντρωση να είναι πιθανή στο τέλος της εβδομάδας προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εξετάζουν μία πιθανή κλιμάκωση με ενίσχυση των μπλόκων.

Διαφορετική είναι η εικόνα από το μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες το πρωί έκλεισαν τελείως τον δρόμο. Μετά το κυκλοφοριακό χάος που επικράτησε, έδωσαν στην κυκλοφορία τη μία από τις δύο λωρίδες, με τους ταξιδιώτες να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

Στο μπλόκο της Καρδίτσα παραμένουν οι αγρότες της περιοχής, οι οποίοι το βράδυ αναμένεται να περάσουν τα Χριστούγεννα όλοι μαζί.