Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εθνικής Οδού (αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε. – Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύζωνοι), στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Νίκαιας, ισχύουν, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από τις 11.10 το πρωί της Τετάρτης (24/12), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ειδικότερα, επί της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως αυτόν του Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στην εθνική οδό:

• είτε από τον κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

• είτε μέσω της Παλιά Εθνική Οδός (Π.Ε.Ο.) Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον ανισόπεδο κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον ανισόπεδο κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον ανισόπεδο κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων από τον ανισόπεδο κόμβο Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται.:

• είτε στον ανισόπεδο κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

• είτε στον ανισόπεδο κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό (ΠΑΘΕ) μέσω της Παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας- Βόλου στον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον ανισόπεδο κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας- Βόλου στον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918).

Επίσης, όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών, ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του ανισόπεδου κόμβου Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του ανισόπεδου κόμβου Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας –Βόλου στον ανισόπεδο κόμβο Κιλελέρ, ή σε αυτόν του Βελεστίνου.