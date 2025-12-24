Τεράστια ταλαιπωρία υπέστησαν οι οδηγοί που αποφάσισαν να φύγουν από την Αττική με προορισμό τη Βόρεια Ελλάδα. Η τροχαία λόγω των μπλόκων των αγροτών έστελνε τους οδηγούς από παρακαμπτήριους με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Η κατάσταση ήταν απελπιστική από το κομμάτι της Ριτσώνας μέχρι τους κόμβους της Θήβας και του Κάστρου. Πολλοί οδηγοί χρειάστηκε να κάνουν το διπλάσιο χρόνο από εκείνον που απαιτούνταν για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Κόντρα ΕΛΑΣ – αγροτών για τις ευθύνες

Η εικόνα με τις ουρές χιλιομέτρων που δημιουργήθηκαν είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει νέα κόντρα ανάμεσα στους αγρότες και την ΕΛΑΣ. Από τη μία οι αγρότες επισημαίνουν πως έχουν ανοίξει δύο λωρίδες κυκλοφορίας οπότε η κίνηση των οχημάτων θα μπορούσε να γίνει κανονικά από την Εθνική οδό.

Από την πλευρά της η ΕΛΑΣ επικαλείται λόγους ασφαλείας και επισημαίνει πως ειδικά στο κομμάτι που δημιουργήθηκε το πρόβλημα υπήρχε μία μόνο λωρίδα ανά κατεύθυνση. Μάλιστα, η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο MEGA κατήγγειλε ότι η ΕΛΑΣ αναζητούσε αγρότες για να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους αλλά εκείνοι ήταν άφαντοι.

Το μεγάλο στοίχημα

Η εικόνα έχει ομαλοποιηθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της Εθνικής Οδού με τους αγρότες να δίνουν δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, αφού η τροχαία τονίζει πως δεν μπορεί να δώσει τμήματα της Εθνικής σε κυκλοφορία αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Το πρωί της Τετάρτης προβλήματα υπήρχαν σε περιορισμένα τμήματα. Δύο χιλιόμετρα πριν από τη διασταύρωση της Ριτσώνας, όπου χθες τα αυτοκίνητα έκαναν εκτροπή, αρχίζει να δημιουργείται ουρά οχημάτων, καθώς έχει παραμείνει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας, μαζί με τη ΛΕΑ, για τα ΙΧ που κινούνται ευθεία προς Θήβα. Τα φορτηγά εκτρέπονται δεξιά προς τη Ριτσώνα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, κανονικά η κίνηση θα διεξάγεται σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας μετά τη διασταύρωση έως και τη Θήβα. Ωστόσο, στη Θήβα είναι ανοιχτή μόνο η αριστερή λωρίδα, ενώ η δεξιά και η ΛΕΑ παραμένουν κλειστές για περίπου 200 μέτρα. Στο σημείο αυτό, ένα με δύο χιλιόμετρα πριν από τη Θήβα, αρχίζει να δημιουργείται και εκεί κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Για τα φορτηγά εκτρέπεται η κυκλοφορία μέσα στη Ριτσώνα. Μόνο τα επιβατικά ΙΧ και τα λεωφορεία κινούνται στην Εθνική Οδό.