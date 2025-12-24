Μόλις λίγες ώρες πριν τα Χριστούγεννα, ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες, για να γιορτάσει. Την ίδια στιγμή, όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο ταξίδι του Άγιου Βασίλη, για να πετάξει σε ολόκληρο τον κόσμο και να σκορπίσει χαρά στα παιδιά.

Οι βοηθοί του βάζουν στον σάκο τα τελευταία δώρα και τον βοηθούν να φορέσει την στολή του.

Ο Άγιος Βασίλης βάζει τα τελευταία δώρα στο έλκηθρό του και αρχίζει το ταξίδι από το σπίτι του στο Ροβανιέμι. Εκατομμύρια μικροί φίλοι του τον περιμένουν με ανυπομονησία.

Βηθλεέμ

Οι δρόμοι της Βηθλεέμ γεμίζουν ξανά με παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Μπάντες με εντυπωσιακές φορεσιές «πλημμυρίζουν» την πλατεία Φάτνης με μουσική.

Ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων έφτασε σήμερα στην πόλη, έστειλε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν και διασκεδάζουν με τις εκδηλώσεις μετά από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

Ιαπωνία

Στο Τόκιο, ο Άγιος Βασίλης έκανε την εμφάνισή του με μία βουτιά στη δεξαμενή ενυδρείου.

Ο δύτης που φόρεσε την κόκκινη στολή κολύμπησε παρέα με πιγκουίνους, εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.