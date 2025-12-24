Σε ένα πρώτο σχόλιο για την δημοσίευση από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι του κειμένου του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει συζητήσει το Κίεβο με την Αμερικανική πλευρά και τους Ευρωπαίους, προχώρησε το Κρεμλίνο δια στόματος του εκπροσώπου του Ντιμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε πως η Ρωσία δεν θεωρεί πως είναι πρέπον η όποια επικοινωνία να γίνεται μέσω των μέσων ενημέρωσης και πως δεν θα σχολιάσει σχετικά με τις προτάσεις ή την ακριβή δομή των εγγράφων, ενώ ανέφερε ότι ο Κίριλ Ντιμιτρίεφ έχει ενημερώσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ταξίδι του στις ΗΠΑ και αυτό που απομένει είναι η Ρωσία να σχηματίσει την δική της θέση και να συνεχίσει τις επαφές στο πολύ κοντινό μέλλον.