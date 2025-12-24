Τοπικές βροχές αναμένονται ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία, τη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού του Αιγαίου καθώς πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται από τα 1.200-1.100m στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα προς Πέμπτη 25/12 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο σήμερα παραμονή των Χριστουγέννων, έως και αργά το βράδυ.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων.

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος ωστόσο υπάρχει μικρή πιθανότητα να βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 08 -18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και με τη θερμοκρασία από 09- 14 βαθμούς.

«Ψυχρή εισβολή μέχρι το τέλος του έτους»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, ρεκόρ βροχής καταγράφηκε σήμερα στην Αττική, καθώς μέσα σε 2-3 ώρες ώρες οι νεφώσεις κατάφεραν να δώσουν 75-80 χιλιοστά νερού, στο κέντρο κυρίως της Αθήνας. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό βροχόπτωσης, δεδομένου ότι όλο τον χρόνο πέφτουν 400 χιλιοστά βροχής.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα παραμείνει άστατος με έντονες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Από την Παρασκευή, αλλάζει η θερμοκρασία καθώς πέφτει απο 3 έως 5 μονάδες, με βόρειους ανέμους και έντονο κρύο να παραμένουν μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονίας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα νησιά του Ιονίου. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Το Σάββατο, λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Την Κυριακή, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.