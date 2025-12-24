Μια απίστευτη υπόθεση σοκάρει τη Θεσσαλονίκη. Ένα κορίτσι 13χρονών κατήγγειλε έξι άτομα για τον ομαδικό βιασμό της. Όπως αναφέρει το voria.gr, όλα έγιναν κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2025 – Απριλίου 2025.

Τέσσερις από τους δράστες, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε η 13χρονη από τις Φιλιππίνες με τον 15χρονο ανήλικο, ο οποίος την προέτρεπε σχετικά, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και σε γυναικείες τουαλέτες χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου ενεργούσαν σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς τη θέληση της, την οποία βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την ίδια, απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού, διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, έτερος 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Η ΕΛΑΣ συνέλαβε έξι άτομα, δύο ενήλικες και τέσσερις ανήλικους οι οποίοι κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.