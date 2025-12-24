Κατάστημα όπου διεξάγονταν τυχερά παίγνια, τύπου «φρουτάκια», εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα- δύο εργαζόμενοι (προσωρινά υπεύθυνη και υπάλληλος) και δύο πελάτες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά – κατά περίπτωση – παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά κατασχέθηκαν 33 ηλεκτρονικοί υπολογιστές (με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), ο κεντρικός server, μέσω του οποίου διεξάγονταν τα τυχερά παίγνια και το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.