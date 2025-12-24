Το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς ήρθε λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου! Σαν ένα νοσταλγικό χριστουγεννιάτικο δώρο του MEGA, το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» καθήλωσε τους τηλεθεατές και σάρωσε τα πάντα στους πίνακες τηλεθέασης το βράδυ της Τρίτης.

Η προσμονή του κοινού μετουσιώθηκε σε μια συγκινητική τηλεοπτική επικράτηση. Οι πέντε της θρυλικής παρέας συναντήθηκαν ξανά μπροστά από τις κάμερες έπειτα από δύο δεκαετίες και το Reunion της σειράς-φαινόμενο του MEGA κατέκτησε το 49,9% του δυναμικού κοινού 18-54.

Στο γενικό σύνολο η τηλεθέαση του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» έφτασε το 42,9%. Σε επιμέρους νεανικά κοινά, τα ποσοστά εκτοξεύτηκαν στο 84,9%. Η κάλυψη της εκπομπής ξεπέρασε τους 3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για το «Παρά Πέντε» παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Η ψηφιακή «έκρηξη» για το Reunion του MEGA ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Η ζωντανή μετάδοση του προγράμματος στο megatv.com σημείωσε ρεκόρ και ξεπέρασε τις 750.000 προβολές.

Το #stoparapente20 ήταν το No1 trending topic χθες στο X (Twitter), με περισσότερα από 50.000 tweets. Η καμπάνια του MEGA στα social media για το Reunion είχε απήχηση σε περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες την τελευταία εβδομάδα.

Το «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε για μια νύχτα και απέδειξε πως οι μεγάλες παρέες και οι συγκινητικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα μας κρατήσει συντροφιά και το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στις 21:00, μόνο στο MEGA.

#stoparapente20