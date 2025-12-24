Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά για όλους όσοι αγάπησαν μία από τις εμβληματικότερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Το επετειακό επεισόδιο της σειράς του MEGA «Στο Παρά Πέντε» τα είχε όλα: γέλιο, μουσική, νοσταλγία, αναμνήσεις, συγκίνηση, πολλή αγάπη.
Οι τηλεθεατές στάθηκαν μπροστά από τις τηλεοράσεις τους για να παρακολουθήσουν το δώρο που έκανε σε όλους ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και οι αριθμοί στους πίνακες τηλεθέασης επιβεβαίωσαν (δεν χωρούσε φυσικά αμφιβολία) ότι 20 χρόνια μετά την προβολή του «Στο Παρά Πέντε» η επετειακή επιστροφή του θα ήταν σαρωτική.
Στο γενικό σύνολο σημείωσε 41,4% και στο δυναμικό κοινό 47,4%. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια μετά» βρισκόταν σε όλη τη διάρκεια πάνω από το 40%, σκαρφαλώνοντας μέχρι το 52% στο τέταρτο 23:15 – 23:30.
Το X πλημμύρισε με ατάκες, βίντεο και στιγμές που αγαπήσαμε. Ιδιαίτερη ήταν η μνεία σε όσους κι όσες ηθοποιούς δεν είναι πια στη ζωή.
Η Έφη Παπαθεοδώρου, η θρυλική Θεοπούλα, δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τη δική της Σόφη, τη σπουδαία Ειρήνη Κουμαριανού
Κι αν λείπει τ’ άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ 💔 #stoparapente20 #stoparapente pic.twitter.com/cCgCZ57KQL
— Φꪖίη🍓🎀 ☘️ (@faih04) December 23, 2025
“Αν σαν ξαναπιάσουν θα ξανάρθω”. Πόσο συγκινητική σκηνή 🥹 #StoParaPente20 pic.twitter.com/6jU0giocNh
— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🌅📸 (@jimandr2) December 23, 2025
Η Ειρήνη Κουμαριανού ήταν είναι και θα είναι η γιαγιά της καρδιάς μας
Δεν κλαίμε , κάτι μπήκε στο μάτι μας 👏👏👏👏 #stoparapente #stoparapente20 pic.twitter.com/OeIplS2Yuj
— 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) December 23, 2025
Ρε τι ήταν αυτό που μας έκαναν! Τώρα καταλάβαμε ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ! #stoparapente20 pic.twitter.com/2MUPRdBh8m
— XMAS EDITION😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) December 23, 2025
“Ήταν όλα όσα ήθελα να ζήσω κι ήταν όλη μου η καρδιά. Όταν ένας άνθρωπος σας δίνει την καρδιά του μην ζητάτε κι άλλο, είναι πολύ αυτό που σας έχει δώσει.”
Γιώργο μου εμείς ευχαριστούμε. (Όρθια)#stoparapente20 pic.twitter.com/RTNd16DRD4
— Βέρες ☆ ♡ 🦩 (@fiogkofamily) December 24, 2025
λογικά θα σταματήσω να κλαίω κάποια στιγμή σήμερα 🥹
#StoParaPente20 pic.twitter.com/g3sSh1gRTo
— Tonia (@Tonia_zxr) December 23, 2025
Ειρήνη , Γιώργο , Γεράσιμε , Αντώνη , Βίκυ , Βασίλη , Πόπη , Μαριάννα , Βαρβάρα , Γιώργο , Πάνο , Βάσω , Γιούλα και Βαγγέλη θα είστε πάντα μαζί μας ❤️#StoParaPente20 pic.twitter.com/haGcaipGNC
— Socialist (@KostasKarageor) December 23, 2025
Λένε όλοι μαζί το φιλί φιλί 🙌
Πόσες αναμνήσεις από τότε 🤌 #stoparapente20 pic.twitter.com/yAnheLD30i
— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🌅📸 (@jimandr2) December 23, 2025
#stoparapente20 Δεν έχει περάσει ούτε μια ώρα και είμαστε όλοι έτσι pic.twitter.com/2e1CVF8CPF
— •Μαντώ• (@Mandy_Buc) December 23, 2025
ΕΠΟΣ 😂🙌🏻😂 #StoParaPente20 #StoParaPente pic.twitter.com/GdkfbeBoU5
— Πρόεδρος Κατουρλίδες (@Kostas_Thoneick) December 23, 2025
Ναι αλλά ήμουν 11 χρονών και τώρα 31 με ένα παιδί.. όπως καταλαβαίνετε δν με λες και καλά απόψε!!🤣🤣🤣 #stoparapente20 pic.twitter.com/cHnGmtan8Y
— katerinak (@kater1nakokk) December 23, 2025
Το Mega και ο Καπουτζιδης μου έκαναν το ωραιότερο δώρο γενεθλίων…
Σήμερα είναι τα γενέθλια μου….#StoParaPente20 pic.twitter.com/fZZ7thaNx7
— “ Εθνικό Ποντικάκι!” 𝓙𝓮𝓻𝓻𝔂 (@eirinisiorou) December 23, 2025
Αυτο το reunion το χρειαζομασταν ολοι οι φαν της σειρας. Σας ευχαριστούμε πολύ @YKapoutzidis @MegaTvOfficial ❤️✨️#stoparapente20
— Eleni 🩵 (@ElenaXF_Serquel) December 23, 2025
Σμαράγδα Καρύδη, υποκλίνομαι..
👏👏🙌🙌❤️❤️❤️#stoparapente20 pic.twitter.com/EjRt9h3ujA
— Proedros (@Proedrara_13) December 23, 2025
Ευχαριστούμε για το αποψινό που μας χαρίσατε. Όλοι ήταν υπέροχοι και πολύ συγκινητικοί. 20 χρόνια μετά κι όμως τα συναισθήματα παραμένουν τα ίδια σε κάθε επανάληψη. Γιώργο μας πέτυχες αυτό που ήθελες. 🤍#stoparapente20 pic.twitter.com/UD29Gn1Iq5
— 𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐚 🎄🍷 (@msxantonia) December 23, 2025