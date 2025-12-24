Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά για όλους όσοι αγάπησαν μία από τις εμβληματικότερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Το επετειακό επεισόδιο της σειράς του MEGA «Στο Παρά Πέντε» τα είχε όλα: γέλιο, μουσική, νοσταλγία, αναμνήσεις, συγκίνηση, πολλή αγάπη.

Οι τηλεθεατές στάθηκαν μπροστά από τις τηλεοράσεις τους για να παρακολουθήσουν το δώρο που έκανε σε όλους ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και οι αριθμοί στους πίνακες τηλεθέασης επιβεβαίωσαν (δεν χωρούσε φυσικά αμφιβολία) ότι 20 χρόνια μετά την προβολή του «Στο Παρά Πέντε» η επετειακή επιστροφή του θα ήταν σαρωτική.

Στο γενικό σύνολο σημείωσε 41,4% και στο δυναμικό κοινό 47,4%. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια μετά» βρισκόταν σε όλη τη διάρκεια πάνω από το 40%, σκαρφαλώνοντας μέχρι το 52% στο τέταρτο 23:15 – 23:30.

Το X πλημμύρισε με ατάκες, βίντεο και στιγμές που αγαπήσαμε. Ιδιαίτερη ήταν η μνεία σε όσους κι όσες ηθοποιούς δεν είναι πια στη ζωή.

Η Έφη Παπαθεοδώρου, η θρυλική Θεοπούλα, δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τη δική της Σόφη, τη σπουδαία Ειρήνη Κουμαριανού