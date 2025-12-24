Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά για όλους όσοι αγάπησαν μία από τις εμβληματικότερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Το επετειακό επεισόδιο της σειράς του MEGA «Στο Παρά Πέντε» τα είχε όλα: γέλιο, μουσική, νοσταλγία, αναμνήσεις, συγκίνηση, πολλή αγάπη.

Οι τηλεθεατές στάθηκαν μπροστά από τις τηλεοράσεις τους για να παρακολουθήσουν το δώρο που έκανε σε όλους ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και οι αριθμοί στους πίνακες τηλεθέασης επιβεβαίωσαν (δεν χωρούσε φυσικά αμφιβολία) ότι 20 χρόνια μετά την προβολή του «Στο Παρά Πέντε» η επετειακή επιστροφή του θα ήταν σαρωτική.

Στο γενικό σύνολο σημείωσε 41,4% και στο δυναμικό κοινό 47,4%. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια μετά» βρισκόταν σε όλη τη διάρκεια πάνω από το 40%, σκαρφαλώνοντας μέχρι το 52% στο τέταρτο 23:15 – 23:30.

Το X πλημμύρισε με ατάκες, βίντεο και στιγμές που αγαπήσαμε. Ιδιαίτερη ήταν η μνεία σε όσους κι όσες ηθοποιούς δεν είναι πια στη ζωή.

Η Έφη Παπαθεοδώρου, η θρυλική Θεοπούλα, δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τη δική της Σόφη, τη σπουδαία Ειρήνη Κουμαριανού

Η Ειρήνη Κουμαριανού ήταν είναι και θα είναι η γιαγιά της καρδιάς μας Δεν κλαίμε , κάτι μπήκε στο μάτι μας 👏👏👏👏 #stoparapente #stoparapente20 pic.twitter.com/OeIplS2Yuj — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) December 23, 2025

Ρε τι ήταν αυτό που μας έκαναν! Τώρα καταλάβαμε ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ! #stoparapente20 pic.twitter.com/2MUPRdBh8m — XMAS EDITION😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) December 23, 2025

“Ήταν όλα όσα ήθελα να ζήσω κι ήταν όλη μου η καρδιά. Όταν ένας άνθρωπος σας δίνει την καρδιά του μην ζητάτε κι άλλο, είναι πολύ αυτό που σας έχει δώσει.” Γιώργο μου εμείς ευχαριστούμε. (Όρθια)#stoparapente20 pic.twitter.com/RTNd16DRD4 — Βέρες ☆ ♡ 🦩 (@fiogkofamily) December 24, 2025

λογικά θα σταματήσω να κλαίω κάποια στιγμή σήμερα 🥹 #StoParaPente20 pic.twitter.com/g3sSh1gRTo — Tonia (@Tonia_zxr) December 23, 2025

Ειρήνη , Γιώργο , Γεράσιμε , Αντώνη , Βίκυ , Βασίλη , Πόπη , Μαριάννα , Βαρβάρα , Γιώργο , Πάνο , Βάσω , Γιούλα και Βαγγέλη θα είστε πάντα μαζί μας ❤️#StoParaPente20 pic.twitter.com/haGcaipGNC — Socialist (@KostasKarageor) December 23, 2025

Λένε όλοι μαζί το φιλί φιλί 🙌

Πόσες αναμνήσεις από τότε 🤌 #stoparapente20 pic.twitter.com/yAnheLD30i — 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🌅📸 (@jimandr2) December 23, 2025

#stoparapente20 Δεν έχει περάσει ούτε μια ώρα και είμαστε όλοι έτσι pic.twitter.com/2e1CVF8CPF — •Μαντώ• (@Mandy_Buc) December 23, 2025

Ναι αλλά ήμουν 11 χρονών και τώρα 31 με ένα παιδί.. όπως καταλαβαίνετε δν με λες και καλά απόψε!!🤣🤣🤣 #stoparapente20 pic.twitter.com/cHnGmtan8Y — katerinak (@kater1nakokk) December 23, 2025

Το Mega και ο Καπουτζιδης μου έκαναν το ωραιότερο δώρο γενεθλίων…

Σήμερα είναι τα γενέθλια μου….#StoParaPente20 pic.twitter.com/fZZ7thaNx7 — “ Εθνικό Ποντικάκι!” 𝓙𝓮𝓻𝓻𝔂 (@eirinisiorou) December 23, 2025

Αυτο το reunion το χρειαζομασταν ολοι οι φαν της σειρας. Σας ευχαριστούμε πολύ @YKapoutzidis @MegaTvOfficial ❤️✨️#stoparapente20 — Eleni 🩵 (@ElenaXF_Serquel) December 23, 2025