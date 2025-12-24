Τα νέα παιδιά, που είτε δεν είχαν γεννηθεί, είτε ήταν πολύ μικρά όταν ξεκίνησε να προβάλλεται το «Στο παρά πέντε» από το MEGA, και το γνώρισαν αργότερα μέσα από το internet και τις επαναλήψεις, δύσκολα μπορούν να αντιληφθούν τι σήμαινε ένα τηλεοπτικό ραντεβού πριν από 20 χρόνια.

Πώς συγκεντρώνονταν όλα τα μέλη μιας οικογένειας τη συγκεκριμένη ώρα για να παρακολουθήσουν την πολυαναμενόμενη προβολή, πολλές φορές ακυρώνοντας εξόδους και άλλα κοινωνικά σχέδια. Την απογοήτευση όταν έκλεινε ένα επεισόδιο με κάποιο μυστήριο που αναγκαστικά θα λυνόταν μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα αναμονής. Και πώς την επόμενη μέρα τα όσα προβλήθηκαν αποτελούσαν το πρώτο θέμα συζήτησης στην δουλειά, στο σχολείο, στον καφέ.

Οι πλατφόρμες, το streaming και η κουλτούρα του binge watching έχουν αλλάξει άρδην τα δεδομένα μέσα σε δύο δεκαετίες. Χθες όμως, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η παρέα του μας μετέφεραν σε εκείνη την εποχή. Η νοσταλγία που όλοι νιώσαμε δεν απέρρεε μόνο από τις σκηνές και τα παραλειπόμενα μιας σειράς που αγαπήσαμε και έχουμε συνδέσει με τη νιότη μας, αλλά και από το ότι ξαναθυμηθήκαμε το τηλεοπτικό ραντεβού.

Το «Πρέπει να φύγω από το γραφείο γιατί θα αρχίσει το Παρά Πέντε», το να παρακολουθούμε το επεισόδιο και παράλληλα να σχολιάζουμε στο τηλέφωνο -ή και στο chat πλέον-, το να μαζευόμαστε όλοι μαζί σε ένα σπίτι να παρακολουθήσουμε κάτι εκτός από αθλητικά.

Ναι, για λίγο αισθανθήκαμε ότι ήμασταν πάλι στο 2005. Έναν χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, πριν το ΔΝΤ, την οικονομική κρίση και τα capital controls, την πανδημία, την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Instagram και το Tik Tok. Και πολύ μας άρεσε.

Συγκινηθήκαμε, γελάσαμε, θυμηθήκαμε, νοσταλγήσαμε. Όλα όσα συμβαίνουν σε ένα επιτυχημένο reunion δηλαδή.

Το ίδιο αισθάνθηκε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, όπως φάνηκε από τα πρώτα του λόγια με τα οποία καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό: «Είμαστε χαρούμενοι και συγκινημένοι», είπε και συνέχισε.

«Δεν φανταζόμασταν, όταν ξεκινούσαμε 20 χρόνια πριν και πηγαίναμε για πρώτη μέρα στο γύρισμα, ότι 20 χρόνια μετά θα ήμασταν εδώ με ανθρώπους που έχουν έρθει απ’ όλη την Ελλάδα και κάποιοι από το εξωτερικό. Με ανθρώπους που τότε δεν είχαν γεννηθεί και θα μας ένωνε 20 χρόνια μετά ένα περίεργο σύμπαν. Αυτό το σύμπαν του Παρά Πέντε».

Η ιδέα για το reunion στην Αίγινα και οι άγγελοι του Τσάρλι

Όπως συμβαίνει όταν οι καλές παρέες συναντιούνται έπειτα από χρόνια, τα όσα συζητήθηκαν χθες βράδυ στο τηλεοπτικό γεγονός δεν ακολουθούσαν κάποιους αυστηρούς κανόνες. Γι’ αυτό και η κουβέντα έμοιαζε να ρέει αυθόρμητα. Με κάποια αφορμή οι πρωταγωνιστές θυμούνταν περιστατικά, πρόσωπα και καταστάσεις και όλο αυτό μετά έδενε με έναν μοναδικό τρόπο.

‘Έτσι, στην αρχή του «χορταστικού» επεισοδίου διάρκειας 4,5 ωρών, μάθαμε πως, ενώ οι συμπρωταγωνιστές και άλλα φιλικά του πρόσωπα είχαν προτείνει αρκετές φορές στον Γιώργο Καπουτζίδη να ετοιμάσει ένα reunion ή κάποια κινηματογραφική ταινία για τη σειρά, εκείνος τελικά πείστηκε από μια απλή συζήτηση με τη Σμαράγδα Καρύδη την ώρα που κολυμπούσαν στην θάλασσα της Αίγινας.

Και επίσης ότι με παρόμοιο τρόπο ο σκηνοθέτης Αντώνης Αγγελόπουλος αρνήθηκε την ιδέα του Καπουτζίδη να είναι οι «Άγγελοι του Τσάρλι» το τραγούδι της σειράς. Την δέχτηκε όμως όταν του την πρότεινε σε δεύτερο χρόνο ο Αργύρης Αγγέλου, χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα.

Ο Δαβίδ από την Γερμανία και το bullying στον Θωμά και τη Μαριλένα

Το «Στο παρά πέντε» είχε έντονη απήχηση, αλλά και επίδραση στο κοινό. Οι θεατές ταυτίζονταν με τους ήρωες, έκριναν τις επιλογές τους, διαφωνούσαν σε πολλά σημεία, αλλά και τους συμπονούσαν.

Οι ηθοποιοί Παύλος Ορκόπουλος και Ελένη Κρίτα, οι οποίοι υποδύονταν τον Θωμά και τη Μαριλένα αντίστοιχα, περιέγραψαν το bullying που δέχονταν για το γεγονός ότι οι ήρωες τους παντρεύτηκαν πληγώνοντας τη Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου).

Ο Πατρίκιος Κωστής, με δάκρυα στα μάτια, μοιράστηκε ότι μετά τον θάνατο του ηθοποιού Γεράσιμου Μιχελή, του έτερου «κακού» της σειράς, ο κόσμος τον πλησίαζε στον δρόμο για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Ενώ η επιδραστικότητα του τηλεοπτικού φαινομένου αναδείχθηκε με την ιστορία του Δαβίδ από την Γερμανία, ο οποίος δήλωσε ότι βοηθήθηκε σημαντικά στο να μάθει ελληνικά παρακολουθώντας τα επεισόδια.

Η βαθιά συγκίνηση για όσους έλειπαν

Πιο έντονες από τις παρουσίες στο χθεσινό reunion ήταν οι απουσίες. Η αγαπημένη γιαγιά του Σπύρου, ο «τύπος με τα μαύρα», η «Μάρθα-Ρίτσα» και άλλοι ηθοποιοί και συντελεστές που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, αλλά τους οποίους θυμηθήκαμε με συγκίνηση.

Την αρχή έκανε η Έφη Παπαθεοδώρου, η θρυλική Θεοπούλα της σειράς, η οποία με το που εμφανίστηκε στη σκηνή μίλησε για την Ειρήνη Κουμαριανού που έφυγε από τη ζωή το 2013.

«Έχω θλίψη μέσα μου γιατί έχω χάσει τη Σόφι», είπε η ηθοποιός, κάνοντας τους πάντες να λυγίσουν. «Χάρη στη Σόφι πήρα αυτόν το ρόλο γιατί εκείνη με γνώρισε με τον Γιώργο. Με ενέπνευσε και πολύ μου λείπει, αλλά όπως μου λέει η κόρη της, από κάπου ψηλά μας βλέπει και χαίρεται».

Συνέχισε εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τον ρόλο της: «Συνήθως οι γιαγιάδες στην τηλεόραση ήταν βαρετό πράγμα. Στο παρά πέντε ήταν παιδικό πράγμα αυτός ο ρόλος. Και τι δεν κάναμε σε αυτό το έργο, το οποίο, με μεγάλο ήθος, τρέφει γενιές ολόκληρες».

Επίσης πολύ συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η αναφορά στον Γεράσιμο Μιχελή, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 61 ετών από ALS.

Μάλιστα, ο Παύλος Ορκόπουλος μοιράστηκε με το κοινό ότι η σκηνή που έπρεπε να παίξουν με τον εκλιπόντα και τους είχε πιάσει νευρικό γέλιο ήταν εκείνη που ο Θωμάς, στα μάτια της Ζουμπουλίας μεταμορφωνόταν σε σούπερμαν.

«Ζουμπουλία, Μαριλένα, ο εγγονός σας είμαι»

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν σε μεγάλη οθόνη στο πλατό εμφανίστηκε ο Μάνος Diego Ξενόπουλος, ο οποίος έπαιζε το εγγονάκι της Ζουμπουλίας και της Μαριλένας, το μωρό που ανάγκασε τις δύο συμπεθέρες να μένουν κάτω από την ίδια στέγη. Επρόκειτο για μεγάλη αποκάλυψη καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς δεν είχε εικόνα για το πώς είναι σήμερα το μωρό που πρόσεχαν στα γυρίσματα.

«Ήμουν και εγώ στο Παρά Πέντε». Με αυτή την φράση ξεκίνησε ο Ξενόπουλος, ο οποίος ομολόγησε ότι δεν θυμόταν τίποτα από τα γυρίσματα, αλλά ότι του έχουν πει ότι του άρεσε να τρώει μπισκότα στα διαλείμματα.

Εξήγησε πως τον ρόλο τον είχε πάρει γιατί ο πατέρας του δούλευε τότε στο MEGA και εκείνος ήταν το πιο όμορφο μωρό. Απευθυνόμενος στην τηλεοπτική του μαμά Πετρούλα Χρήστου, είπε: «Μητέρα Άννα, πήρα από εσένα και πήγα στο Πανεπιστήμιο, περνάω πολύ καλά».

Την εμφάνισή τους επίσης με βίντεο έκαναν η Τάμτα και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Η πρώτη για να σχολιάσει τη σκηνή επεισοδίου όπου η Ζουμπούλια, την παρίστανε σκαρφαλωμένη σε δέντρο, ενώ ο Παπακαλιάτης για να εξηγήσει στους νεότερους τι σήμαιναν οι αριθμοί σε κομμάτι του επεισοδίου της Μυκόνου.

Οι νέες σκηνές με τη βοήθεια του κοινού

Πάνω από 30.000 γράμματα εστάλησαν από τηλεθεατές, οι οποίοι πρότειναν ιδέες για το πώς είναι σήμερα οι ήρωες του Παρά Πέντε, εξέφραζαν τις απορίες και τις επιθυμίες τους. Ο δημιουργός της σειράς τα διάβασε και εμπνεύστηκε από αυτά για να γράψει πέντε καινούργια σενάρια.

Το ένα είχε ως θέμα του το πώς διαχειρίστηκε η Ντάλια τα capital controls και παράλληλα απαντούσε στο ερώτημα αν έχασε την περιουσία της στην κρίση.

Η επιθυμία των τηλεθεατών να αναλάβουν οι πέντε την επίλυση μιας νέας υπόθεσης ικανοποιήθηκε με τη σκηνή όπου ο Σπύρος, η Ντάλια, η Ζουμπούλια, ο Φώτης και η Αγγέλα βρέθηκαν και πάλι αιχμάλωτοι επειδή προσπάθησαν να εξιχνιάσουν μια άλλη δολοφονία. Ως συνήθως, τους έσωσε τελευταία στιγμή η Αμαλία, η οποία υποσχέθηκε ότι θα είναι πάντα εκεί για εκείνους.

Δημοφιλές ήταν το αίτημα να επιστρέψει η Ζουμπουλία στο χωριό της οπότε είχαμε μία σκηνή εκεί, ενώ για να τιμήσουν την ΔΕΗ που στήριξε το reunion, χρησιμοποιήσαν τα γραφεία της εταιρείας με τους εργαζόμενους σε ρόλο κομπάρσων για ένα άλλο σενάριο.

Τέλος, παίρνοντας ως αφορμή το επεισόδιο με τις ταυτότητες, το οποίο ψηφίστηκε ως το αγαπημένο του κοινού, προβλήθηκε και το πώς θα γινόταν αν γυριζόταν σήμερα.

«Το παρά πέντε ήταν όλα όσα ήθελα να ζήσω και δεν έζησα, η καρδιά μου όλη»

Μάθαμε πολλά σε αυτό το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο του Παρά Πέντε. Ότι οι συμπρωταγωνιστές της όταν άκουσαν ότι η Σμαράγδα Καρύδη θα υποδυόταν την Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου έκαναν τα πάντα για να αλλάξουν γνώμη στον σκηνοθέτη επειδή δεν τη συμπαθούσαν.

Ότι παρά την σεναριακή τους κόντρα, η Μαριλένα με την Ζουμπούλια είναι στενές φίλες με χημεία που τους προέκυψε από την πρώτη γνωριμία τους.

Επίσης ότι το κάθε επεισόδιο απαιτούσε 90 ώρες μοντάζ που γινόταν μέσα σε μία εβδομάδα και ότι ο Καπουτζίδης αργεί να γράψει επεισόδια λόγω τελειομανίας.

Οι μπούκλες της Ντάλιας ήθελαν τρεις ώρες για να δημιουργηθούν και η σκηνή που ταλαιπώρησε περισσότερο την πεντάδα ήταν όταν έπρεπε να πέσουν ντυμένοι στην πισίνα για να γλιτώσουν από τους κακούς.Το βάρος από τα μουσκεμένα ρούχα ήταν τόσο μεγάλο που αναγκάστηκαν να κρατήσουν μπάλες του βόλεϊ όσο ήταν μέσα στο νερό για να επιπλέουν.

Για το τέλος αφήσαμε την κατάθεση ψυχής που έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης στους τηλεθεατές για να τους εξηγήσει το γιατί δεν δέχεται να κάνει τρίτη σεζόν. «Εμένα, αυτή η δουλειά ήταν όλη η ζωή, η εφηβική μου ηλικία που ήμουν πολύ μόνος», ομολογεί.

«Ήθελα φίλους, οπότε έγραψα για μια παρέα. Για να έχω φίλους. Ήθελα να είμαι το αγαπημένο εγγόνι της γιαγιάς μου. Ήταν ο ξάδελφός μου που πολύ τον αγαπάω. Δεν ήμουν εγώ. Οπότε ήταν όλα μου τα “θέλω”, όλα όσα ήθελα να ζήσω, όλα όσα δεν έζησα. Ήταν η καρδιά μου όλη».

Και καταλήγει: «Οπότε όταν σας δίνει ένας άνθρωπος την καρδιά του, μη ζητάτε κι άλλο. Είναι πολύ αυτό που σας έχει δώσει. Δεν είναι ότι είμαι εγώ στριμμένος και δεν θέλω να γράψω άλλο . Όλα όσα δεν μπόρεσα να ζήσω γιατί ήμουν ένα παιδί που ήταν πολύ κλεισμένο σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο σαν τον Σπύρο, έφτιαξα μια παρέα για να τα ζήσω».