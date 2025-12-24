Προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) το πολυαναμενόμενο reunion της αγαπημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε», το οποίο καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό. Ο σεναριογράφος της σειράς Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε στο Buongiorno και αποκάλυψε πως είδε το επεισόδιο με την οικογένειά του. Παράλληλα, μίλησε για τα συναισθήματα που προκάλεσε στο κοινό η σειρά.

«Νιώθω πολύ όμορφα. Νιώθω ότι έγινε ξανά αυτό που ήθελα να πετύχω κάνοντας αυτή τη σειρά», είπε αρχικά και έπειτα συνέχισε: «Ζούμε σε μία εποχή με πάρα πολλές απόψεις. Έχουν απόψεις, έχουν το βήμα να γράψουν τις απόψεις τους στα social media, απόψεις, απόψεις, απόψεις… και έχουμε αφήσει πίσω το συναίσθημα. Η σειρά αυτό που κάνει είναι να σε ενώνει στο συναίσθημα. Φτιάχνει ένα βίωμα συναισθηματικό, που είναι κοινό για όλους».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Μου έγραφαν άνθρωποι ότι ‘κλαίω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί’. Γιατί γύρισαν στην εποχή που συνδεόμασταν με το συναίσθημά μας και όχι να έχουμε την ίδια άποψη με τον άλλον. Ξαναγυρίσαμε σε εκείνη την εποχή που μας συνέδεε το συναίσθημά μας».

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης, πλέον νιώθει μία πληρότητα και την ελευθερία να γράψει ότι θέλει.