Όταν ο Γιώργος Καπουτζίδης αποφάσισε ότι το «Στο Παρά Πέντε» θα επιστρέψει με ένα επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του, ζήτησε από τους τηλεθεατές να γίνουν πραγματικό κομμάτι του.

Οι τηλεθεατές που έχουν λατρέψει το «Στο Παρά Πέντε» έστειλαν τις ιδέες τους αλλά και τις σκηνές που θα ήθελαν να δουν να αναβιώνουν.

Μέσα στις τρεις κορυφαίες επιλογές, ήταν η σκηνή με τις πλαστές ταυτότητες, τις οποίες η Ντάλια είχε φτιάξει και είχε στην τσάντα της όταν βρέθηκαν οι πέντε ενώπιον του αστυνόμου Τζουμάνη.

Η επιθυμία έγινε πράξη και η ξεκαρδιστική σκηνή αναβιώθηκε, με τους χρήστες του Χ να θυμούνται ατάκες όπως: «Θρίαμβος», «Ποια είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;», «Σκοπός ήταν να γράφει Θωμάς, τον Ντουγκάμπε να τον πάρεις εσύ».

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως άλλη Μαίρη Σου Φιτζπάτρικ δεν μπορούσε να συγκρατήσει το γέλιο της, με το κοινό που βρισκόταν στο στούντιο να θυμάται τα λόγια και να ξεσπά σε χειροκροτήματα.