ΤΟ ΒΗΜΑ logo

GISELE PELICOT

Η κόρη της Gisèle Pelicot αποκαλύπτει γιατί δε μιλάνε πια – «Η μητέρα μου δεν είναι είδωλο»

Η κόρη της Gisèle Pelicot αποκαλύπτει γιατί δε μιλάνε πια – «Η μητέρα μου δεν είναι είδωλο» 1

H 46χρονη Caroline Darian δεν έχει πλέον καμία επαφή με τη μητέρα της, όπως δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της. «Η μητέρα μου δεν είναι είδωλο. Όχι για μένα».

ΑΠΟ GRACE TEAM

Για χρόνια, η Caroline Darian στήριζε τη μητέρα της, Gisèle Pelicot, στην πιο σκοτεινή υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία: ο σύζυγος και πατέρας τους, Dominique Pelicot, είχε μετατρέψει το οικογενειακό τους σπίτι σε σκηνή φρίκης. Τη νάρκωνε συστηματικά και, για σχεδόν μια δεκαετία, καλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν. Κάπως έτσι, η 72χρονη σήμερα Gisèle Pelicot έγινε σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος για το θάρρος της να μιλήσει δημόσια για την κακοποίησή της και να αντιμετωπίσει τους δράστες κατά πρόσωπο.

Ωστόσο, η 46χρονη Darian δεν έχει πλέον καμία επαφή με τη μητέρα της, όπως δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Telegraph. «Η μητέρα μου δεν είναι είδωλο», είπε στην εφημερίδα. «Όχι για μένα».

Η Darian υποστηρίζει ότι είναι βαθιά πληγωμένη, επειδή η μητέρα της δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς της πως κι εκείνη υπήρξε θύμα του πατέρα της, Dominique Pelicot, ο οποίος τη νάρκωνε και τη βίαζε, ακριβώς όπως έκανε και με την μητέρα της. Όπως λέει, δε μπορεί να κατανοήσει πως γίνεται η μητέρα της να μην τη στηρίζει σε αυτό, όταν εκείνη τη στήριζε για χρόνια. «Και αυτό δεν θα μπορέσω ποτέ να της το συγχωρήσω. Ποτέ!», τόνισε.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2024, η Gisèle Pelicot, συνοδευόμενη από τους γιους της και την κόρη της, εισήλθε εκ νέου στο δικαστήριο στην Αβινιόν, όπου εκδικαζόταν η υπόθεση. Εν τέλει, ο Dominique Pelicot καταδικάστηκε για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις, καθώς κι άλλες κατηγορίες, αφού παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι νάρκωνε τη γυναίκα του με υπνωτικά χάπια από το 2011 έως το 2020, επιτρέποντας σε δεκάδες άνδρες να την κακοποιούν σεξουαλικά, χωρίς εκείνη να έχει τις αισθήσεις της. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών.

Άλλοι πενήντα άνδρες καταδικάστηκαν για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με την υπόθεση, με ποινές που κυμάνθηκαν από 3 έως 13 έτη, συνολικά ξεπερνώντας τα 400 χρόνια φυλάκισης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το φθινόπωρο του 2020, όταν η αστυνομία κατέσχεσε το κινητό και τον υπολογιστή του Dominique, καθώς τρεις γυναίκες τον είχαν καταγγήλει, υποστηρίζοντας ότι ο άντρας πήγαινε στο σουπερμάρκετ της γειτονιάς και τραβούσε κρυφά φωτογραφίες κάτω από τις φούστες τους. Στις συσκευές βρέθηκαν 20.000 φωτογραφίες και βίντεο, μεταξύ των οποίων υλικό που κατέγραφε τη σεξουαλική κακοποίηση της Gisèle Pelicot. Οι αρχές σοκαρίστηκαν όταν εντόπισαν και φωτογραφίες της κόρης του, Darian, γυμνές και με εσώρουχα που δεν της ανήκαν, τραβηγμένες ενώ κοιμόταν.

Ο Dominique καταδικάστηκε και για τη λήψη αυτών των φωτογραφιών, που προφανώς τραβήχτηκαν χωρίς τη συγκατάθεση της κόρης του.

Η Darian αποκάλυψε ότι η σχέση με τη μητέρα της κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της δίκης. Σε κάποιο σημείο, η Darian ξέσπασε στην αίθουσα φωνάζοντας στον πατέρα της την ώρα της καταδίκης: «Θα πεθάνεις μόνος σαν σκυλί στη φυλακή!». Αργότερα η μητέρα της της είπε: «Μη γίνεσαι ρεζίλι».

Το 2022, η Caroline Darian εξέδωσε βιβλίο για την υπόθεση με τίτλο Et j'ai cessé de t'appeler papa («Και σταμάτησα να σε φωνάζω μπαμπά»).

RECOMMENDED

PODCAST

Beach, please. Διακοπές με παιδιά

Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου καταγράφουν το... backstage των οικογενειακών διακοπών: την προετοιμασία, το χάος αλλά και τα μικρά μυστικά που κάνουν τις διακοπές με παιδιά λίγο πιο ανέμελες.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ