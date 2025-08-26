Η κόρη της Gisèle Pelicot αποκαλύπτει γιατί δε μιλάνε πια – «Η μητέρα μου δεν είναι είδωλο»

Για χρόνια, η Caroline Darian στήριζε τη μητέρα της, Gisèle Pelicot, στην πιο σκοτεινή υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία: ο σύζυγος και πατέρας τους, Dominique Pelicot, είχε μετατρέψει το οικογενειακό τους σπίτι σε σκηνή φρίκης. Τη νάρκωνε συστηματικά και, για σχεδόν μια δεκαετία, καλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν. Κάπως έτσι, η 72χρονη σήμερα Gisèle Pelicot έγινε σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος για το θάρρος της να μιλήσει δημόσια για την κακοποίησή της και να αντιμετωπίσει τους δράστες κατά πρόσωπο.

Ωστόσο, η 46χρονη Darian δεν έχει πλέον καμία επαφή με τη μητέρα της, όπως δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Telegraph. «Η μητέρα μου δεν είναι είδωλο», είπε στην εφημερίδα. «Όχι για μένα».

Η Darian υποστηρίζει ότι είναι βαθιά πληγωμένη, επειδή η μητέρα της δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς της πως κι εκείνη υπήρξε θύμα του πατέρα της, Dominique Pelicot, ο οποίος τη νάρκωνε και τη βίαζε, ακριβώς όπως έκανε και με την μητέρα της. Όπως λέει, δε μπορεί να κατανοήσει πως γίνεται η μητέρα της να μην τη στηρίζει σε αυτό, όταν εκείνη τη στήριζε για χρόνια. «Και αυτό δεν θα μπορέσω ποτέ να της το συγχωρήσω. Ποτέ!», τόνισε.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2024, η Gisèle Pelicot, συνοδευόμενη από τους γιους της και την κόρη της, εισήλθε εκ νέου στο δικαστήριο στην Αβινιόν, όπου εκδικαζόταν η υπόθεση. Εν τέλει, ο Dominique Pelicot καταδικάστηκε για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις, καθώς κι άλλες κατηγορίες, αφού παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι νάρκωνε τη γυναίκα του με υπνωτικά χάπια από το 2011 έως το 2020, επιτρέποντας σε δεκάδες άνδρες να την κακοποιούν σεξουαλικά, χωρίς εκείνη να έχει τις αισθήσεις της. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών.