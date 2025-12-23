Στο στόχαστρο έντονης πολιτικής κριτικής στην Γερμανία έχει βρεθεί το ακροδεξιό «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), λόγω καταγγελιών περί ύποπτων δεσμών με τη Ρωσία και το Κρεμλίνο, με οσμή κατασκοπείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, Γερμανοί πολιτικοί εκφράζουν ανησυχία ότι στελέχη της AfD αξιοποιούν τη θεσμική τους ιδιότητα και τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που διαθέτουν για να αντλούν πληροφορίες δυνητικά χρήσιμες για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ανησυχία εντάθηκε έπειτα από ένα κύμα κοινοβουλευτικών ερωτήσεων της AfD τόσο στη Bundestag όσο και σε περιφερειακά κοινοβούλια, με Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και Σοσιαλδημοκράτες (SPD) να κάνουν λόγο για κατάχρηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Όπως καταγγέλλουν, οι ερωτήσεις αυτές εστιάζουν συχνά σε ευαίσθητα στρατιωτικά και ζητήματα ασφαλείας, τα οποία — εφόσον αποκαλυφθούν — θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τη Μόσχα τόσο στο ουκρανικό μέτωπο όσο και στο πλαίσιο του λεγόμενου «υβριδικού πολέμου» κατά της Ευρώπης.

Οι ύποπτες ερωτήσεις του Μίλμαν

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Ρίνγκο Μίλμαν, βουλευτή της AfD στο κοινοβούλιο της Θουριγγίας — κρατιδίου όπου το κόμμα αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Μίλμαν έχει καταθέσει επανειλημμένα αιτήματα προς την τοπική κυβέρνηση ζητώντας λεπτομερείς πληροφορίες για ζητήματα όπως η άμυνα απέναντι σε drones και οι μεταφορές δυτικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία μέσω της περιοχής. Σε μία από τις γραπτές του ερωτήσεις, τον Σεπτέμβριο, ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για τον όγκο, το είδος και τις διαδρομές στρατιωτικών μεταφορών διαμετακόμισης από το 2022 και έπειτα.

Νωρίτερα, τον Ιούνιο, είχε υποβάλει σειρά οκτώ ερωτήσεων σχετικά με τις δυνατότητες της αστυνομίας της Θουριγγίας να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θεωρούνται απειλή κατασκοπείας. Μεταξύ άλλων, ζητούσε πληροφορίες για τα τεχνικά συστήματα αντι-drone που διαθέτουν ή γνωρίζουν οι αρχές, όπως παρεμβολείς, εκτοξευτές διχτυών ή συσκευές ηλεκτρομαγνητικών παλμών, καθώς και για το κατά πόσο αυτά έχουν δοκιμαστεί επιχειρησιακά.

Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του περιοδικού Spiegel, από τις αρχές του 2020 οι κοινοβουλευτικές ομάδες της AfD στα γερμανικά κρατίδια έχουν καταθέσει περισσότερες από 7.000 ερωτήσεις σχετικές με ζητήματα ασφάλειας — αριθμός υψηλότερος από κάθε άλλο κόμμα και περίπου το ένα τρίτο του συνολικού όγκου τέτοιων ερωτήσεων. Στη Θουριγγία, όπου οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει την AfD εξτρεμιστική οργάνωση, το κόμμα ευθύνεται για σχεδόν το 70% των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων της τρέχουσας περιόδου, ενώ στη Bundestag το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 60%.

Οι αντιδράσεις και οι κατηγορίες

Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας, Γκέοργκ Μάιερ (SPD), δήλωσε στην εφημερίδα Handelsblatt ότι «δεν μπορεί κανείς παρά να σχηματίσει την εντύπωση πως η AfD, μέσω των ερευνών της, εκτελεί μια λίστα καθηκόντων που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Κρεμλίνου». Σε δηλώσεις του στο Politico, ο Μάιερ επισήμανε ότι τον εντυπωσίασε το έντονο ενδιαφέρον της AfD για κρίσιμες υποδομές και μηχανισμούς ασφαλείας σε ένα κρατίδιο που δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξωτερικής ή αμυντικής πολιτικής.

Το AfD έχει επανειλημμένα υιοθετήσει φιλορωσική ρητορική, υποστηρίζοντας την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων με τη Μόσχα, την επανέναρξη εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Πολιτικοί αντίπαλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι θέσεις αυτές ενδέχεται να μην εκφράζουν μόνο ιδεολογική τοποθέτηση αλλά και συντονισμό με ρωσικά συμφέροντα. Τον Νοέμβριο, η βουλευτής των Πρασίνων Ιρένε Μίχαλιτς χαρακτήρισε την AfD «δούρειο ίππο» του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γερμανία.

Αντίστοιχα, ο Μαρκ Χένριχμαν, βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών και πρόεδρος ειδικής επιτροπής της Bundestag που εποπτεύει τις υπηρεσίες πληροφοριών, προειδοποίησε ότι ακόμη και αν οι απαντήσεις δεν περιλαμβάνουν απόρρητα στοιχεία, ο μεγάλος όγκος και η θεματική συνοχή των ερωτήσεων μπορεί να επιτρέψει στις ρωσικές υπηρεσίες να συνθέσουν κρίσιμες πληροφορίες. Όπως ανέφερε, εξετάζοντας μεμονωμένα ερωτήματα μπορεί να μη διαφαίνεται κίνδυνος, ωστόσο αθροιστικά προκύπτει μια σαφής εικόνα για διαδρομές μεταφορών, στρατιωτική βοήθεια και επιχειρησιακές πρακτικές.

Ο ερευνητής Γιάκουμπ Βόντρεϊς από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης σημειώνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η AfD να ενεργεί είτε συνειδητά υπέρ του Κρεμλίνου είτε απλώς βάσει της φιλορωσικής της τοποθέτησης. «Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι σχεδόν το ίδιο», υπογραμμίζει, προειδοποιώντας ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να συνιστούν σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας.

Τι απαντά το AfD

Η ηγεσία του AfD απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο συμπρόεδρος του κόμματος, Τίνο Χρουπάλα, υποστήριξε ότι οι ερωτήσεις του Μίλμαν αντανακλούν πραγματικές ανησυχίες των πολιτών και χαρακτήρισε τις επικρίσεις «δολίως υπονοούμενες». Αντίστοιχα, ο ίδιος ο Μίλμαν — πρώην αστυνομικός — δήλωσε ότι δεν ενεργεί κατόπιν ρωσικών εντολών, τονίζοντας πως δεν αποτελεί δική του ευθύνη να περιορίζει τις ερωτήσεις του, αλλά των υπουργείων να κρίνουν ποιες πληροφορίες μπορούν να δοθούν χωρίς να τίθεται ζήτημα ασφάλειας.