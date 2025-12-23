ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Προφανώς δεν γνωρίζω αν ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης έχει παρανομήσει και φυσικά αν έχει παρανομήσει πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Δεν παύω, όμως, να εντυπωσιάζομαι τόσο από τις συμπτώσεις, όσο και από το δημοσιογραφικό δαιμόνιο των διαφόρων ΜΜΕ – και ιδίως των «ιδιωτικών ενημερωτικών ομάδων» – που αποκαλύπτουν πράγματα που κανείς δεν έπρεπε νόμιμα να γνωρίζει. Προχθές μάθαμε ότι υπάρχει προκαταρκτική έρευνα της εισαγγελίας εις βάρος του παραπάνω αγρότη, την οποία αγνοούσε και ο ίδιος. Χθες ακολούθησε «κατεπείγουσα» διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέως του «ελληνικού FBI» δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητά του και μάθαμε ότι κατηγορείται για «διακεκριμένη απάτη». Δεν πρέπει να ελεγχθεί πώς ακριβώς διέρρευσαν πληροφορίες, και μάλιστα τόσο λεπτομερείς, για μια προκαταρκτική εξέταση; Και πώς κατεπειγόντως διατάχθηκε δέσμευση και ασκήθηκε δίωξη, η οποία επίσης «κατεπειγόντως» διέρρευσε και «κατεπειγόντως» δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ; Εγώ που είμαι και φιλοπερίεργος, θα ήθελα να μάθω κι άλλα πράγματα. Ας πούμε, πότε διατάχθηκε η προκαταρκτική. Γιατί ο «κατηγορούμενος» ισχυρίζεται, και είναι ιδιαίτερα πειστικός, ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο εις βάρος του. Ακούμε τόσο καιρό για «μπλοκαρισμένα» ΑΦΜ, για «παγωμένες» επιδοτήσεις και για δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά ο ίδιος λέει ότι πριν λίγες μέρες εισέπραξε επιδότηση. Άρα ό,τι έγινε εις βάρος του, έγινε αυτές τις μέρες. Θα μου πείτε, τώρα μπορεί να ήρθε η σειρά του. Αλλά αυτό, εκτός από ιδιαίτερα βολικό για την επικοινωνιακή μάχη της κυβέρνησης, είναι και λίγο περίεργο. Πώς έφτασε η υπόθεση στον εισαγγελέα, και μάλιστα όχι σε εισαγγελέα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που ερευνά την κύρια υπόθεση, αλλά σε Αμερικανό; (Αφού έχει επικρατήσει η γελοιότητα του «FBI», ας την προχωρήσω λίγο). Κάποιος που είχε πρόσβαση στα στοιχεία που διαβάζουμε, όπως πόσα αγροτεμάχια είχε, πώς τα δήλωνε, ότι υπήρχαν στοιχεία που κινούσαν υποψίες, πρέπει να κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνοντας τον εισαγγελέα. Αυτός ο κάποιος εξ ορισμού ήταν και αρμόδιος για να «παγώσει» οποιαδήποτε πληρωμή προς τον ελεγχόμενο. Γίνεται να έχεις στοιχεία αρκετά για να ενημερώσεις τον εισαγγελέα, αλλά όχι αρκετά ώστε να μην πληρώσεις αυτόν εις βάρος του οποίου τα έχεις; Ειδικά όταν επί μήνες πια ακούμε συνεχώς το πόσο ενδελεχώς ερευνάται η υπόθεση από αστυνομίες οικονομικού εγκλήματος και άλλες αρχές και υπηρεσίες, πόσο λεπτομερώς εξετάζονται οι καταβολές και πόσες χιλιάδες ΑΦΜ έχουν μπλοκαριστεί, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε μάθει το όνομα ούτε ενός από τους δικαιούχους αυτών των επιδοτήσεων εις βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία. Εδώ ολόκληρη εξεταστική επιτροπή της Βουλής εξοπλισμένη με αρμοδιότητες ανακριτή και εισαγγελέα κι ακόμη δεν ξέρει, υποτίθεται, αν ο «Φραπές» είναι ύποπτος! Και ο πιο καλοπροαίρετος άνθρωπος δυσκολεύεται να πιστέψει αυτό που συμβαίνει με την τύχη και τους επιδοτούμενους αγρότες. Όταν είναι να δικαιολογηθούν περιουσίες ελεγχόμενων στελεχών και φίλων της κυβερνητικής παράταξης, αυτοί κερδίζουν τζόκερ, λόττο, λαχεία και αρνιά σε λαχειοφόρους αγορές στα πανηγύρια, όταν συμφέρει επικοινωνιακά την κυβέρνηση αντί για το τζόκερ τους κάθονται, όλως τυχαίως, προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες, επίσης όλως τυχαίως, διαρρέουν. Και στατιστικώς μόνο να το δεις, είναι αξιοπερίεργο. Είναι σαν να έγινε θαύμα και θεραπεύτηκαν αίφνης όλες οι οφθαλμολογικές παθήσεις των θεοτήτων των αρχαίων ημών προγόνων και μετά την Θέμιδα, που δεν είναι καθόλου τυφλή ως φαίνεται, ξεστραβώθηκε και η Θεά Τύχη. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Και βέβαια, όταν μάθουμε, αν ποτέ μάθουμε, το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής, κανείς δεν θα ασχολείται ειδικά με τη συγκεκριμένη έρευνα. Όπως κανείς σήμερα δεν ασχολείται με το τεκμήριο αθωότητας του Ανεστίδη. Το ζητούμενο είναι αυτήν την στιγμή που η κυβέρνηση αναστενάζει στα μπλόκα να μπορούν τα τρολ της και οι οργανικοί της διανοούμενοι να μπορούν να λένε ότι «να, είδατε, οι αγρότες που επιχειρούν να ρίξουν την κυβέρνηση έχουν σκοπό να την εμποδίσουν να εξυγιάνει το καθεστώς των αγροτικών επιδοτήσεων γιατί είναι οι ίδιοι τους οι κλέφτες». Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Κι έτσι έπεμψε εξ ουρανών μια προκαταρκτική εις βάρος του «κλέφτη», να ανακουφιστεί επικοινωνιακά η «νοικοκυρεμένη» μας κυβέρνηση. ***

O ανασχηματισμός των γενικών και οι εκλογές

Καμπανάκια χτύπησαν χθες Χριστουγεννιάτικα για πολλούς στο κυβερνών κόμμα μετά την είδηση ότι παραιτήθηκαν αρκετοί γενικοί γραμματείς για να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εθνικές εκλογές και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά τους στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Λογική, όμως, κίνηση, καθώς το ορίζει η κείμενη νομοθεσία, ότι όποιος-α θέλει να πολιτευτεί πρέπει να παραιτηθεί 18 μήνες πριν από τον συνταγματικό χρόνο των εκλογών. Αυτό έγινε και χθες, αλλά πολλοί δεν το θυμήθηκαν και άρχισαν τα σενάρια, παραμονές των Χριστουγέννων.

Η «ηλεκτρική» καρέκλα του Γεραπετρίτη

Πολιτική συζήτηση ενόψει του νέου έτους χωρίς ανασχηματισμό στο μενού δεν υπάρχει! Και καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική χρόνια, οι παροικούντες στην κυβέρνηση και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι τελούμε σε αναμονή. Όπως πάντως λένε οι παλιοί, ανασχηματισμός χωρίς αλλαγή υπουργού Οικονομικών ή Εξωτερικών δεν γίνεται. Και επειδή όλοι καταλαβαίνουν το πόσο αμετακίνητος είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τα βλέμματα πέφτουν ξανά στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μάλλον έχει συνηθίσει αυτή τη συζήτηση.

Η αλήθεια είναι ότι από το μυαλό του υπουργού Εξωτερικών έχουν περάσει τα τελευταία τρία χρόνια διάφορα σενάρια. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο ίδιος θέλει να παραμείνει στο υπουργείο για μια σειρά από λόγους, που άπτονται κυρίως των επερχόμενων πυκνών γεωπολιτικών εξελίξεων. Πάντως, μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Γεραπετρίτης επικαλείται και ένα άλλο… επιχείρημα: ότι δεν γνωρίζει πολλούς που να θέλουν τη θέση του. Νομίζω σε αυτό πέφτει έξω.

Σαν έτοιμος από καιρό ο Θεμιστοκλέους

Ανάμεσα στα ονόματα όσων ανακοινώθηκαν είναι και του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους στην Α΄ Ανατολικής Αττικής. Ρώτησα και έμαθα ότι ο Θεμιστοκλέους που κάποτε και αυτός ήταν μέλος του ΠαΣοΚ, είχε πυκνώσει τις επαφές του εδώ και πάρα πολλούς μήνες με παράγοντες της περιοχής για να ενισχύσει την υποψηφιότητά του. Άρα δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία η είδηση, αφού όλο και πιο συχνά τον έβλεπαν οι ψηφοφόροι σε δήμους της, πλέον, περιφέρειας του.

Νέα υποψηφιότητα και Κακλαμάνης

Μεταξύ των παραιτηθέντων γενικών γραμματέων είναι και ο Μάνος Λογοθέτης. Εδώ και μια πενταετία περίπου ασχολήθηκε με το μεταναστευτικό και είχε λάβει θετικές μνείες εντός κι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ο Λογοθέτης, η σύζυγος του οποίου είναι ανιψιά του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, θα κατέλθει υποψήφιος στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σάμο.

Εκεί όπου ο καθηγητής Καρδιολογίας Χριστόδουλος Στεφανάδης μετρά ήδη δύο συνεχόμενες θητείες. Έλα, όμως, που η Σάμος είναι μονοεδρική, άρα ένας εκ των δύο δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άνθρωπός μου από το όμορφο νησί μου εξήγησε ότι το παιχνίδι είναι στα χέρια του καθηγητή, ο οποίος διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Κ. Μητσοτάκη, δηλαδή εάν αποφασίσει να αποσυρθεί από την πολιτική.

Υποψήφια η Άννα στο νότιο τομέα

Και επειδή αναφέρομαι σε λίστες και υποψηφιότητες έχουμε ενδιαφέροντα νέα και στο ΠαΣοΚ. Εκεί οριστικοποιήθηκε η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου στο νότιο τομέα της Β΄ Αθηνών.

Στην περιοδεία του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο χθες το απόγευμα, εκτός από τα τοπικά στελέχη, τον βουλευτή του νοτίου τομέα Παύλο Χρηστίδη, τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστα Τσουκαλά και τον Χρήστο Κακλαμάνη που επίσης ακούγονται για την συγκεκριμένη περιφέρεια, είδα και την Διαμαντοπούλου. Ρώτησα τι γίνεται και επιβεβαίωσα ότι η πρώην υπουργός θα είναι υποψήφια στο νότιο τομέα της Β΄Αθηνών.

Ποιος θα είναι ο επόμενος;

Θα θυμάστε ότι προ εβδομάδας ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου για τον ερχόμενο Φλεβάρη έτσι ώστε ν’ αποφασιστεί το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας. Εγώ σ’ αυτό το σημείο θα πω ότι μοιάζει αμφίβολο αν το κόμμα που ίδρυσε εν μια νυκτί ο ομογενής πολιτικός για να «εκδικηθεί» τον ΣΥΡΙΖΑ θα προλάβει να φτάσει ως εκεί συμπαγές και ενωμένο.

Ήδη αποχώρησε η Κυριακή Μάλαμα, επειδή, όπως είπε, ο Κασσελάκης δεν είναι πολύ αριστερός. Και άνοιξε την πόρτα για προβεβλημένα στελέχη που είχαν πιστέψει «σε ένα προοδευτικό ρεύμα που θα αλλάξει τα δεδομένα και που θα σταθεί στο πλάι των πολλών», όπως μεταξύ άλλων η βουλευτής από τη Χαλκιδική έγραψε στην επιστολή της. Ακόμη και η διευθύντρια του προεδρικού γραφείου, Ραλλία Χρηστίδου, που υπερασπίστηκε την απόφαση για προσφυγή στη βάση, επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς την εσωτερική κρίση.

Τι έγραψε, απαντώντας στην Κ. Μάλαμα; Ότι «επιτρέπεται να γίνονται λάθη, αστοχίες, αβλεψίες, κακές στιγμές σε ένα νέο και ολόφρεσκο εγχείρημα», διότι «δεν είναι ντροπή». Μάλιστα, επικαλέστηκε τον Μπρεχτ για να δηλώσει ότι απαιτείται επαναπροσδιορισμός των εννοιών «αριστερά», «δεξιά και «κέντρο». Μάλλον γιατί ούτε το Κίνημα Δημοκρατίας έχει κατασταλάξει στο τι είναι ακριβώς και ποιον εκπροσωπεί.

Η… μοναξιά του Φάμελλου

Επειδή δεν συνηθίζεται το καταθέτω. Πρόεδρος κόμματος να μην συνοδεύεται από βουλευτές κατά την επίσκεψή του σε πόλη με εκλογική δύναμη είναι μια εικόνα που γέννησε απορίες και συζητήθηκε. Στον Σωκράτη Φάμελλο αναφέρομαι που το περασμένο Σάββατο έκανε βόλτα στην αγορά της Θεσσαλονίκης και μαζί του ήταν μονάχα η σύζυγός του.

Ποιος «έσωσε» κάπως τα προσχήματα τη … Δευτέρα; Ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μολονότι είχε στηρίξει ανοικτά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεν έχει κρύψει ότι θέλει να δει το εγχείρημα Τσίπρα προτού αποφασίσει για τον δρόμο που θα πάρει.

Αυτοοργάνωση Τσίπρα αλά ΣΥΡΙΖΑ

Είδα χθες ότι στήθηκαν οι πρώτες επιτροπές της αυτοοργάνωσης που θέλει ο Αλέξης Τσίπρας ανά την επικράτεια. Οι πρώτοι πυρήνες εμφανίστηκαν σε Μεσσηνία και Πέλλα. Ήδη κυκλοφορεί ένα κείμενο που αναφέρεται στην αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης και όσοι θέλουν υπογράφουν.

Αυτό το κείμενο διακινείται από συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα άτομα από άλλους χώρους. Μάλιστα κάποια πρόσωπα είναι πολύ γνωστά, όπως π.χ. στη Μεσσηνία όπου υπέγραψε και προωθεί το μήνυμα της αυτοοργάνωσης μέσω facebook και ο Θύμιος Γεωργόπουλος, πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε αυτοοργάνωση, αλλά ας έχουν λίγο φαντασία και να το ανοίξουν λίγο το παιχνίδι, όχι πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εκτός αν δεν μπορούν…