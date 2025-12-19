ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η παράσταση «εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ» συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία και νέα κωμικοτραγικά στοιχεία εμπλουτίζουν συνεχώς την πλοκή της υπόθεσης, με αποτέλεσμα να χτυπάει πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Τελευταία εξέλιξη ήταν η ενασχόληση της επιτροπής με την υπόθεση της «ενημέρωσης» του βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου για την παρακολούθησή του από τις εισαγγελικές αρχές και την τυχόν εμπλοκή του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Γιώργου Μυλωνάκη στην «ενημέρωση». Υπενθυμίζω σύντομα τα της υπόθεσης. Όταν ο βουλευτής Μαγνησίας εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από τον υφυπουργικό του θώκο γιατί είχε αποκαλυφθεί ότι ήταν υπό διερεύνηση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τυχόν εμπλοκή του στην υπόθεση, ο Μπουκώρος, μάλλον από αφέλεια, είχε προβεί σε μια αποκάλυψη. «Καρφώθηκε μόνος του», θα λέγαμε στην καθημερινή κουβέντα. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει ότι δεν ήταν και πολύ σπουδαίο ζήτημα και ότι το ήξερε ότι έχουν καταγραφεί συνομιλίες του, γιατί όταν δεν είχε υπουργοποιηθεί στον ανασχηματισμό του Ιουνίου του 2024, «κυβερνητικό στέλεχος», που μετά τη δήλωσή του είχε γραφτεί σε όλο τον τύπο και δεν είχε διαψευστεί ότι ήταν ο Μυλωνάκης, του είχε πει ότι αιτία της μη υπουργοποίησής του ήταν ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρόβλημα είναι ότι αν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος γνώριζε για την παρακολούθηση του βουλευτή ή των συνομιλητών του, η οποία γινόταν στο πλαίσιο ανακριτικής διαδικασίας, με διάταξη του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, τότε αναμφίβολα διαπράχθηκε ποινικό αδίκημα από κάποιον ή κάποιους, γιατί παραβιάστηκε το δικαστικό απόρρητο. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να διερευνηθεί. Όταν γράφτηκε ότι το στέλεχος αυτό ήταν ο τότε Γενικός Γραμματέας της Βουλής και νυν υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, άνθρωπος εξ απορρήτων του από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υπουργός του Αντώνη Σαμαρά, είχε ερωτηθεί τι και πώς γνώριζε για την έρευνα και αν είχε λάβει υπόμνημα. Αρχικά ο Μυλωνάκης είπε ότι δεν έλαβε κανένα υπόμνημα, μετά είπε ότι είχε λάβει σημείωμα, θαρρείς και το ζήτημα ήταν πώς θα ονομαστεί το χαρτί που πήρε και προχθές καταθέτοντας στην Βουλή τελικά διέψευσε ότι είχε γνώση των παρακολουθήσεων και γενικά της δικογραφίας, και επίσης ότι είχε μιλήσει με τον Μπουκώρο. Και ναι μεν παραδέχθηκε ότι «δεν είναι σωστό» να γνωρίζουν κυβερνητικά στελέχη απόρρητες δικογραφίες, αλλά είπε ότι δεν το έψαξε ποτέ. Φυσικά αυτό δεν μας εκπλήσσει καθόλου, γιατί γενικά όταν γίνονται πράγματα που «δεν είναι σωστά», ιδίως όταν αυτά είναι ποινικά αδικήματα από κυβερνητικούς, η κυβέρνηση δεν το ψάχνει και δεν της αρέσει καθόλου να το ψάχνουν και άλλοι, το θεωρεί αδιακρισία από μέρους μας. Ως εδώ καλά. Μπορεί κάποτε να μάθουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα από όλα αυτά. Υπάρχει όμως κάτι που μάθαμε και μπορεί να βοηθήσει για να μάθουμε – κι εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιες αρχές – και άλλα. Πριν τον Μυλωνάκη κατέθεσε ως μάρτυρας στην Βουλή και ο Μπουκώρος. Εκεί, χωρίς ο πρώην υφυπουργός να επικαλεστεί το δικαίωμα του μάρτυρα να μην αυτοενοχοποιηθεί, αρνήθηκε επίμονα να κατονομάσει το κυβερνητικό στέλεχος που τον είχε ενημερώσει για την ανάμιξή του στην υπόθεση, λέγοντας, μάλιστα, ότι κατά τη γνώμη του δεν έχει σχέση με τα όσα διερευνά η επιτροπή. Και εδώ αρχίζουν τα ενδιαφέροντα. Η επιτροπή, που λύσσαξε με τον Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος αφ΄ ενός μεν είναι αποδεδειγμένα ύποπτος στην υπόθεση, αφ΄ ετέρου επικαλέστηκε το δικαίωμά του να μην καταθέσει εις βάρος του εαυτού του ως μάρτυρας, τον τύλιξε σε δυο κόλλες χαρτί. Με τη μία τον έστειλε στον εισαγγελέα για απείθεια και με την άλλη για ψευδή κατάθεση. Γιατί τώρα είναι τόσο «χαλαρή» με τον βουλευτή Μαγνησίας; Από πού αντλεί αυτός το δικαίωμα να κρίνει τι σχετίζεται και τι όχι με την υπόθεση και να απαντά σε ό,τι νομίζει; Και γιατί η επιτροπή δεν ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή έστω δεν διαβιβάζει τη δική του κατάθεση στην εισαγγελία για να κριθεί αν διαπράχθηκε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης; Άλλος ποινικός νόμος ισχύει για τους απλούς πολίτες όταν καταθέτουν ενώπιών της και άλλος για τους βουλευτές; Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ ***

Επίσκεψη στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εορτών. Βέβαια, η εμφάνιση του οδήγησε και στον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. «Θα το κρατήσετε το κόμμα τώρα που έρχεται ο Τσίπρας;» ρώτησε δημοσιογράφος τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν μας ενδιαφέρει η καρέκλα. Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε το Μητσοτάκη, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις», απάντησε και ξεκαθάρισε πως το κάλεσμα απευθύνεται και στο ΠαΣοΚ – «τα πράγματα δεν είναι κουτάκια περιχαρακωμένα», πρόσθεσε με νόημα. Ο Φάμελλος απέκλεισε, ωστόσο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όσο για τον Γιάνη Βαρουφάκη, εξήγησε πως έχει εξαιρεθεί ο ίδιος από αυτή τη συζήτηση. Πάντως, ο Φάμελλος δεν έκρυψε πως βλέπει θετικά τις πρωτοβουλίες από Λούκα Κατσέλη, Πέτρο Κόκκαλη και Νίκο Κοτζιά.

Ο Πολάκης και ο Παππάς

Όσο για τη διαγραφή του Νίκου Παππά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέψευσε όσους λένε ότι ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε. Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση Μητσοτάκη να φτιαχτεί διακομματική επιτροπή για το αγροτικό, απάντησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συναινεί σε προσχηματικές επιτροπές 4 μηνών για να ξεπλυθούν ευθύνες 40 χρόνων.

Οργή για Παππά

Πάντως για να ξέρετε τι γίνεται, όλοι σχεδόν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι έξαλλοι με τον ευρωβουλευτή που διαγράφηκε. Πολλών η απορία είναι ποιος τον έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο, αφότου πλασαρίστηκε και ως υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Η ευθύνη μοιράζεται στον Αλέξη Τσίπρα και στον Στέφανο Κασσελάκη αλλά τότε κανένας δεν αντέδρασε και τώρα τάχα ψάχνονται επειδή πέφτουν από τα σύννεφα.

Οι αποκλεισμοί της Ζωής

Έκλεισε ο κύκλος των καταθέσεων «γαλάζιων» υπουργών στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν οι μαρτυρίες των άλλων υπουργών ξεκινώντας με τον Σταύρο Αραχωβίτη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο ήδη έχουν εξεταστεί 56 μάρτυρες από την έναρξη εργασιών, ενώ απομένουν ακόμη 41 μάρτυρες. Βέβαια, η επιτροπή παρότι είχε -εντός λογικού ορίου – αντιπαραθέσεις μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, ανέβασε ντεσιμπέλ εξαιτίας των σποραδικών εμφανίσεων της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επέλεξε προσεκτικά σε ποιες συνεδριάσεις συμμετείχε αντικαθιστώντας (κατά άλλους παραγκωνίζοντας) τον βουλευτή και μόνιμο μέλος της, Αλέξανδρο Καζαμία. Οι ατάκες της έγιναν viral και ουδείς γνωρίζει αν θα συνεχίσει με το ίδιο τέμπο την «ανάκριση» υπουργών άλλων περιόδων ή το ενδιαφέρον της περιορίζεται στη σημερινή πλειοψηφία.

Το Chat gpt στη Βουλή

Ακόμα και το Chatgtp χρησιμοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και μέλος της εξεταστικής επιτροπής Χρήστος Αυλωνίτης, όπως είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Γιάννη Μπρατάκου, για να αποκωδικοποιήσει τις αρμοδιότητες που είχε όταν βρισκόταν in the office στο Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπετε, δεν του αρκούσε απλώς το ΦΕΚ ήθελε και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ευαισθησία του Προέδρου

Μια πονεμένη ιστορία επέστρεψε στην επικαιρότητα, αλλά για καλό σκοπό. Καταρχάς, ένα σοβαρό κράτος δεν αφήνει ποτέ τη μνήμη πεσόντων στο καθήκον να σβηστεί. Γι’ αυτό εξακολουθεί να ενδιαφέρει την ελληνική Πολιτεία το γεγονός ότι τα οστά των Ελλήνων πεσόντων κατά το έπος 1940-41 στην Αλβανία τοποθετούνται σήμερα σε… κοντέινερ λόγω πληρότητας των στρατιωτικών κοιμητηρίων στη γειτονική χώρα! Το 2019 η αλβανική κυβέρνηση ευαισθητοποιήθηκε και παραχώρησε 10 στρέμματα για την επέκταση του στρατιωτικού κοιμητηρίου της Κλεισούρας προκειμένου να ενταφιαστούν εκεί τα οστά. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας είναι ενήμερος για το ζήτημα αυτό εδώ και χρόνια και δεν έχασε την ευκαιρία. Το έθεσε στη συζήτησή του με την υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, Ελίζα Σπιροπάλι η οποία τον επισκέφθηκε προ ημερών στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Αλβανίδα ΥΠΕΞ δεσμεύτηκε ότι θα φροντίσει για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Ένα άλλο πολιτικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για το ζήτημα είναι ο πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Σούρλας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Τέκνων Συγγενών Πεσόντων κατά το Έπος 1940-41 και συμμετέχει στην προσπάθεια για την ανέγερση μνημείου στο Καλπάκι, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

Το 2026 ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ

Όλο και πιο πίσω φαίνεται ότι πάει η διεξαγωγή του επόμενου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του οποίου θα ταξιδέψει στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Κανονικά, οι συζητήσεις θα έπρεπε να διεξαχθούν έως το τέλος του 2025 προκειμένου να υπογραφεί και η ανανέωση της πενταετούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα πάντως με υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές ο Στρατηγικός Διάλογος θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Όσο αόριστο και αν ακούγεται αυτό θα πρέπει να αναλογιστείτε δύο στοιχεία: Πρώτον, ότι στην Ουάσιγκτον έχουν αυτή την εποχή άλλες προτεραιότητες. Δεύτερον, ότι η παραδοσιακή μορφή διπλωματίας που εκφράζεται από το State Department τίθεται όλο και περισσότερο στο περιθώριο. Πάντως για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σαν να μαζεύονται πολλά. Για τότε είναι… προγραμματισμένο και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία, για τότε και η επόμενη άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό. Όσον αφορά πάντως τα ελληνοαμερικανικά μην εκπλαγείτε αν τελικά πριν έρθει ο Ρούμπιο στην Ελλάδα πάει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ.