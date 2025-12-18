ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Σας έγραφα χθες για τα ευφάνταστα – και κατευθυνόμενα – σενάρια γύρω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, την ευρωπαϊκή εισαγγελία και τις πιθανές διώξεις κατά υπουργών. Βλέπω ότι τα σενάρια συνεχίζονται, στο ίδιο μήκος κύματος. Αφ’ ενός μεν προωθούν τη συνωμοσιολογία για δήθεν μεθοδεύσεις κατά της κυβέρνησης από το εσωτερικό. Αφ’ ετέρου συνεχίζουν να διαδίδουν εντελώς έωλες νομικές θεωρίες και να επισείουν τον ανύπαρκτο κίνδυνο «λαϊκών δικαστηρίων» με προφανή στόχο να αποδυναμώσουν και να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια ποινικής διερεύνησης των ευθυνών των μελών της κυβέρνησης, ιδίως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζω ότι το Μέγαρο Μαξίμου ξεπέρασε τον εαυτό του στις μεθοδεύσεις και στη «δημιουργική ερμηνεία» του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής κατά την συζήτηση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Δεν ξεχνιούνται οι «επιστολές» που έστελναν στην Βουλή «απόντες» βουλευτές μέσα από την ίδια την αίθουσα συνεδριάσεων, ούτε τα απίθανα νομικά του – και νομικού, είπαμε ότι αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ – κυβερνητικού εκπροσώπου περί «απαρτίας», ενώ και ο πρωτοετής φοιτητής γνωρίζει ότι από το 1975 ακόμη η έννοια της απαρτίας στις συνεδριάσεις της Βουλής δεν υπάρχει. Αντί λοιπόν τα «ανεξάρτητα» ΜΜΕ να ασχολούνται με ανοησίες για το άρθρο 86, ας ασχοληθούν με δυο πραγματικά νομικά ζητήματα γύρω από αυτό, τα οποία υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μας απασχολήσουν. Το ερώτημα αν η Βουλή έχει απορρίψει το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους δύο υπουργούς, οπότε και δεν μπορεί να επανέλθει για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και η δίωξη αποκλείεται και το ερώτημα αν ούτως ή άλλως τα τυχόν αδικήματα του Βορίδη έχουν παραγραφεί. Για το μεν πρώτο θέμα, οι σοβαροί νομικοί, τουλάχιστον αυτοί που δεν έχουν κυβερνητική θέση, ομονοούν ότι η Βουλή δεν έλαβε απόφαση, αφού δεν μετείχαν 151 βουλευτές στη ψηφοφορία και επικαλούνται και το προηγούμενο επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή, όταν η Βουλή δέχθηκε ότι η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει με λιγότερους. Το δεύτερο, όμως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την κυβερνητική θέση. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά εδώ και πολύ καιρό υπερηφανεύονταν ότι από το 2019 κατάργησαν την «παραγραφή» – «την αποσβεστική προθεσμία» με διορθώνει ο φίλος μου ο νομικός – που προβλέπει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Όταν πολλοί υπέδειξαν ότι έκαναν μια τρύπα στο νερό και ότι κατάργησαν μεν την συνταγματική πρόβλεψη, αλλά δεν κατάργησαν την διάταξη του νόμου που φυσικά ίσχυε, η κυβέρνηση έκανε άλλη μια τρύπα στο νερό, ψηφίζοντας πριν το εφετινό καλοκαίρι μια διάταξη Φλωρίδειας έμπνευσης που λέει ότι την καταργεί «ερμηνευτικά» κι από τον νόμο. Το ερώτημα είναι γιατί να ψηφίσουν διάταξη για να ερμηνεύσουν τον νόμο, αφού έλεγαν ότι την είχαν καταργήσει. Και το ακόμη μεγαλύτερο ερώτημα είναι ποιος και, κυρίως, γιατί σκέφτηκε να ψηφίσει νόμο, ο οποίος στην εισηγητική έκθεση λέει ρητά ότι δεν επιφέρει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Για πλάκα τον ψήφισαν; Κι εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ο εκ των κατηγορουμένων υπουργών Βορίδης ήταν αυτός που διατυμπάνιζε, πριν εμπλακεί στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι είχαν καταργήσει την «παραγραφή». Με τη λήξη της προηγούμενης συνόδου και αφού είχε συζητηθεί και το αίτημα της παραπομπής του, η αντιπολίτευση επεσήμανε ότι με τις μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας, αφ’ ενός μεν καταστρατηγήθηκε ο νόμος προκειμένου το αίτημα να απορριφθεί, αλλά η ίδια δεν το αποδέχεται και επιφυλάσσεται για το μέλλον, αφ’ ετέρου ότι ειδικά για τον Βορίδη, οι μεθοδεύσεις οδήγησαν σε παραγραφή την υπόθεση. Ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον; Ότι Βορίδης και κυβέρνηση επιχειρηματολογούν συνεχώς και προωθούν με τον επικοινωνιακό τους μηχανισμό την θέση ότι η υπόθεση στην Βουλή έκλεισε οριστικά, ενώ δεν έκλεισε, αλλά για το θέμα της παραγραφής, εκεί που ήταν λαλίστατοι και κομπορρημονούσαν ότι αυτοί το κατάργησαν, δεν βγάζει πια κανείς κιχ, ούτε αναφέρεται στην αναθεώρηση του 2019 και στην πρωτότυπη διάταξη μη-νόμου που ψήφισαν. Ο Μάκης Βορίδης λέει σε κάθε δημόσια εμφάνισή του ότι η Βουλή τον απάλλαξε. Αλλά στην κατηγορία ότι μεθοδεύτηκε η παραγραφή των αδικημάτων για τα οποία ζητήθηκε σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον του ούτε αυτός, που πριν υπερηφανευόταν, ούτε κανείς άλλος από την κυβέρνηση δεν λέει πια ότι «εμείς καταργήσαμε την παραγραφή και επομένως η κατηγορίες σας είναι ανυπόστατες». Και το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση ξοδεύει τόσο επικοινωνιακό κεφάλαιο για να θάψει τα σενάρια που επιτρέπουν την άσκηση ποινικής δίωξης κατά στελεχών της, αλλά για το θέμα που είχε κάνει σημαία διαφάνειας ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει καταπιεί την γλώσσα της, σαν να έγινε η παραγραφή η έσχατη γραμμή άμυνας για πολλές υποθέσεις (π.χ. υποκλοπές) και πολλούς εμπλεκόμενους, οπότε άσε καλύτερα να βρίσκεται;

***

Εδώ Παππάς, εκεί Παππάς

Κάποτε ο Αλέξης Τσίπρας τον πρότεινε ως υποψήφιο για τη δημαρχία της Αθήνας. Εσχάτως τον αναζητούν οι Αρχές του Στρασβούργου γιατί χειροδίκησε εις βάρος δημοσιογράφου, ο οποίος του υπέβαλε μήνυση. Έπεσε αλήθεια κανείς από τα σύννεφα διαβάζοντας την είδηση για την παραβατική συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά; Μήπως ήταν η πρώτη φορά που ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας προκάλεσε με μια ακραία ενέργειά του; Όχι δα. Πολύ μικρός είναι ο χώρος και τα ρεπορτάζ συνδέονται πότε πότε. Από τα χρόνια της σύντομης καριέρας του στα παρκέ ο άλλοτε διεθνής παίκτης τα έβαζε με θεούς και δαίμονες ξεπερνώντας μονίμως τα όρια. Κυκλοφορούν και ντοκουμέντα με καβγάδες που είχε με προπονητές του.

Η επιλογή του Κασσελάκη και η διαγραφή

Το ότι εντάχθηκε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και ότι κέρδισε μία από τις έδρες είναι μια απόφαση που θα ακολουθεί αυτόν που τον επέλεξε, δηλαδή τον Στέφανο Κασσελάκη, καθώς λέγεται ότι ήταν προσωπική του επιλογή την οποία υποστήριξε και ο Παύλος Πολάκης, και όσους στον ΣΥΡΙΖΑ τον δικαιολόγησαν τις προηγούμενες φορές που εξετράπη, για τις ψήφους που έφερνε η δημοφιλία του. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε αμέσως εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής από το κόμμα. Άργησε, αλλά κάλιο αργά…

***

Η κατάργηση των πρωτοχρονιάτικων ευχών

Καταργεί την υποβολή ευχών ο Κώστας Τασούλας και το ανακοίνωσε χθες στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο. Πρόκειται για ένα τελετουργικό που έχει την αφετηρία του στην εποχή των βασιλιάδων και συνεχίστηκε στην Μεταπολίτευση. Κάθε χρόνο, μετά την Πρωτοχρονιάτικη Δοξολογία στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακολουθεί κατά παράδοση η υποβολή ευχών στον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα από την πολιτική ηγεσία καθώς και από άλλα επίσημα πρόσωπα.

Προσωπική απόφαση Τασούλα

Υπάρχουν δύο λόγοι πίσω από το σκεπτικού του Προέδρου της Δημοκρατίας: Πρώτον, οι επίσημοι υποβάλλουν τις ευχές τους στην Μητρόπολη. Γιατί να πηγαίνουν μετά και στο Προεδρικό Μέγαρο για να υποβάλλουν ξανά τις ευχές τους. Δεύτερον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι η τελετή αυτή είχε ούτως ή άλλως αυτοκαταργηθεί, αφού τα τελευταία χρόνια καλούνταν 360 άτομα και πήγαιναν στο Προεδρικό Μέγαρο περίπου 90. «Η Προεδρία της Δημοκρατίας πρέπει να λειτουργεί με έναν τρόπο λιγότερο πομπώδη», είπε ο Κ. Τασούλας στον Πρωθυπουργό, ο οποίος φυσικά δεν διαφώνησε.

***

Το γούρι του Μητσοτάκη

Λίγο η εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup, λίγο η υπεψήφιση του προϋπολογισμού, χαλάρωσαν το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της… χθεσινής μάζωξης, ενόψει των εορτών. Ωστόσο, η… στραβή με τις πληρωμές των αγροτών, δεν έμεινε ασχολίαστη από τους βουλευτές της ΝΔ που εκλέγονται στην Περιφέρεια, οι οποίοι έλεγαν ότι «πρέπει να είμαστε πιο προσεχτικοί με αυτά τα θέματα».

Κατά τα λοιπά, οι σέλφι περίσσεψαν, οι ευχές έδωσαν και πήραν, ενώ ο Πρωθυπουργός μοίρασε σε όλους τους «γαλάζιους» ένα γούρι του 2026, ευχόμενος του παραχρόνου να είναι περισσότεροι μαζεμένοι. Οσο για το φαγητό, μίνι χάμπουργκερ και fingerfood είχαν την τιμητική τους. Για την ιστορία έλειπαν οι Κώστας Καραμανλής του Αχιλλέα και ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

***

Εν αναμονή των αγροτών

Στο Μέγαρο Μαξίμου τελούν εν αναμονή της επίσκεψης των αγροτών– οι οποίοι έχουν στυλώσει τα πόδια- μετά το σκηνικό με τις μη πληρωμές και την παρακράτηση υπέρ του ΕΛΓΑ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει την πόρτα του διαλόγου, ικανοποιώντας στο μέγιστο τα αιτήματα των αγροτών. Γαλάζιοι βουλευτές, πάντως, φοβούνται το μπλόκο των φορτηγατζήδων, υποστηρίζοντας ότι εάν κατέβουν σε κινητοποιήσεις, τότε τα πράγματα θα είναι σκούρα.

***

Το πρόβλημα Παρασκευαΐδης

Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδης έχουν κουράσει βουλευτές και στελέχη του ΠαΣοΚ. Τα όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς δημόσια για τις υποκλοπές, το ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα, το μεταναστευτικό και τους εθνικούς κινδύνους φέρνουν σε δύσκολη θέση και το τοπικό ΠαΣοΚ της Λέσβου. Μετά την τελευταία του τηλεοπτική παρέμβαση ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν προχώρησε σε πειθαρχικά μέτρα, αν και δέχθηκε τέτοιες εισηγήσεις, επειδή δεν ήθελε τίποτα να αποσπάσει την προσοχή από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, όμως, η Νομαρχιακή Επιτροπή Λέσβου, που αποτελείται και από στελέχη που στις προηγούμενες εκλογές στήριξαν τον βουλευτή του νησιού, συνέταξε ομόφωνη επιστολή και ζητεί από το ΠαΣοΚ να πάρει μέτρα. Η επιστολή έχει σταλεί μόνο κεντρικά για την ώρα με στελέχη του ακριτικού νησιού όμως να λένε πως έφτασε ο κόμπος στο χτένι και πως αν το ΠαΣοΚ δεν παρέμβει τότε θα βγουν δημόσια, θα τον καταγγείλουν και θα παραιτηθούν σύσσωμοι. Η συγκεκριμένη επιστολή έχει κοινοποιηθεί και στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δήμητρη Μπιάνγκη, που ζήτησε από τον βουλευτή να ανασκευάσει όπως και έκανε.

Όπως είναι φυσικό μετά τις τελευταίες εξελίξεις τα σύννεφα γύρω από τον Παρασκευαϊδη έχουν πυκνώσει και η υποψηφιότητα του στις επόμενες εθνικές εκλογές τίθεται εν αμφιβόλω… κάτι όμως που αναμένεται να αποφασίσει η επιτροπή ψηφοδελτίων.

***

Αποφασίζουμε και διατάσσουμε

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης ακούγοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστίασε στο θέμα που αφορά τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και το σχολίασε σε πηγαδάκι που στήθηκε αμέσως μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού. «Πρόεδρε αύριο έχω επιτροπή οικονομικών υποθέσεων και θα τους καλέσω να απαντήσουν» είπε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως μου μετέφεραν έτσι έγινε, ρώτησε ο εισηγητής του ΠαΣοΚ πότε θα έρθει η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο και αν η κυβέρνηση έχει κάνει διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερομένους, δηλαδή τους δανειολήπτες.

Τότε ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Παπαθανάσης αρκέστηκε να απαντήσει ότι θα μιλήσει με το υπουργείο και θα τοποθετηθεί στη δευτερολογία του. Όταν επανήλθε ο Νίκος Παπαθανάσης, προέκυψε πως το όριο της ρύθμισης θα είναι για όσους έχουν ακίνητη περιουσία 250.000 ευρώ. Από το ΠαΣοΚ καταγγέλλουν πως έτσι όπως φέρνουν την ρύθμιση, χωρίς διάλογο και με ύφος «αποφασίζουμε και διατάζουμε» αφήνουν ουσιαστικά εκτός ένα πολύ μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων δανειοληπτών που παραμένουν εγκλωβισμένοι και τονίζουν πως θα επανακαταθέσουν τη δική τους τροπολογία.