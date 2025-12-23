Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία για το επίδομα θέρμανσης. Ειδικότερα, σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που ακόμη δεν το έχουν λάβει, το επίδομα θέρμανσης και συγκεκριμένα η πρώτη δόση του. Η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης αφορά σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.

Οι δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους το 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο μέτρο θα λάβουν το 50%.

Το ελάχιστο ποσό που θα καταβληθεί είναι 80 ευρώ.

Οι αιτήσεις στο myΘέρμανση

Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, με τους δικαιούχους να κατανέμονται ανάλογα με το είδος θέρμανσης.

Από αυτές, οι 867.524 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα, ενώ οι 363.224 σχετίζονται με το επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα.

Εως 1200 ευρώ για το επίδομα θέρμανσης

Το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι επόμενες δόσεις του επιδόματος θέρμανσης

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Έως 31 Ιουλίου 2026: Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή, για κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.