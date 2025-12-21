Η πρώτη δόση για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η δεύτερη δόση θα δοθεί μέχρι τον Μάιο για το υπόλοιπο ποσό, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Πού κυμαίνεται το επίδομα θέρμανσης

Οι δικαιούχοι θα λάβουν ποσά από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τα εισοδηματικά τους κριτήρια.

Σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Η ενίσχυση αφορά όσους χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

Για έγγαμους ή άτομα με σύμφωνο συμβίωσης, ως δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο, εφόσον έχουν υποβάλει χωριστές δηλώσεις.

Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη. Εξαιρούνται όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι, όσοι διαθέτουν πολυτελή διαβίωση ή δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια.

Με την πρώτη πληρωμή να πραγματοποιείται πριν τα Χριστούγεννα, οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους, εξασφαλίζοντας τη θέρμανσή τους για τον χειμώνα χωρίς πρόσθετο οικονομικό βάρος.

Αναλυτικά τα κριτήρια

Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για άγαμο ή τα 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται σε 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τον ΕΝΦΙΑ 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.