Υπό το κράτος των αγροτικών μπλόκων που ρίχνουν βαριά σκιά στο πολιτικό σκηνικό και πλήττουν την κυβερνητική αξιοπιστία συνεδριάζει στις 11 το πρωί το υπουργικό συμβούλιο με βασικό αντικείμενο τον προγραμματισμό της κυβερνητικής λειτουργίας μέχρι τις προσεχείς εκλογές.

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση, η οποία είναι η τελευταία της χρονιάς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναφερθεί για μια ακόμη φορά στην αγροτική κρίση, επιμένοντας στην ανάγκη να μην διαταραχθούν οι μεταφορές και να διευκολυνθούν το εμπόριο αλλά και οι ταξιδιώτες της εορταστικής περιόδου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι, ανεξαρτήτως του τι λένε οι δημοσκοπήσεις, στα ευρήματα των οποίων καταγράφεται υψηλή κοινωνική αποδοχή ακόμη και στις ακραίες διαμαρτυρίες με το κλείσιμο των δρόμων, οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα «ταλαιπωρούν την κοινωνία και στο τέλος της ημέρας βγαίνουν όλοι χαμένοι, και οι ίδιοι».

Η άποψη που επικρατεί στην κυβέρνηση είναι ότι «όσο λογικό είναι να είναι οι πολίτες υπέρ των αγροτικών αιτημάτων, εξίσου λογικό είναι να εξοργίζονται όταν ταλαιπωρούνται». Υπό αυτό το πρίσμα, επαναλαμβάνουν η διαθεσιμότητα της κυβέρνησης να γίνει συνάντηση με μια αντιπροσωπεία, η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών. Την ίδια ώρα, όμως, προειδοποιούν ότι «όσοι σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια ταυτοποιούνται και θα ακολουθηθούν τα περαιτέρω νόμιμα, ποινικά και αστικά».

Ταυτόχρονα «επενδύουν» στο θέμα των συνεχιζόμενων ελέγχων που περιλαμβάνει και αγροτοσυνδικαλιστές. Όπως λένε, «μαζί με τους πολλούς έντιμους αγρότες παρεισφρύουν και κάποιοι λίγοι αγρότες που φωνάζουν γιατί “τελειώνει το πάρτι”. Γιατί τώρα η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα πάντα, άλλωστε κορωνίδα της μεταρρύθμισης είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Άρα, δεν θα πρέπει να αγχώνονται, όσοι δεν έχουν πρόβλημα».

Ποια αιτήματα ικανοποιούνται και ποια απορρίπτονται

Σε μια προσπάθεια να επιμεριστεί στους αγρότες όλο το βάρος της δυσκολίας να βρεθούν οι δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου, από την κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά. Υπό επεξεργασία ή συζήτηση βρίσκονται 4 αιτήματα και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

Υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη αντιμετωπιστεί βασικά αιτήματα των αγροτών στα οποία μπορούσε να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης όπως είναι αυτά για τις μειωμένες τιμές αγροτικού ρεύματος και για το αγροτικό πετρέλαιο με επιστροφή του ΕΦΚ στο απευθείας στην αντλία.

Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι, όπως λένε, να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα μέσω της ανακατανομής πόρων που εξοικονομήθηκαν μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι ανέρχονται σε τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ, χρήματα που μπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγές και προϊόντα που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα.

Στον αντίποδα δηλώνουν ότι άλλα αιτήματα, όπως οι κατώτατες εγγυημένες τιμές ή η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, καθώς αντίκεινται στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για τη νέα χρονιά, που θα παρουσιάσουν αναλυτικότερα στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και θα δώσουν επ΄ αυτού συνέντευξη Τύπου στις αρχές του νέου έτους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στις βήμα προς βήμα κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026, το οποίο, όπως επισημαίνεται, θα είναι ένα πλήρες κυβερνητικό έτος, πριν μπούμε στο 2027, το οποίο εξ αντικειμένου θα είναι ένα προεκλογικό έτος. Στο τέλος της συνεδρίασης τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου θα εφοδιαστούν με τους γνωστούς «μπλε φακέλους» που περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου τους για τον προσεχή χρόνο.

Εν συνεχεία, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν νομοσχέδιο του Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς. Κατόπιν θα γίνει παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Η συνεδρίαση θα κλείσει με εισήγηση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα υπουργεία.

Ανακοινώθηκαν έξι υποψήφιοι βουλευτές

Στο μεταξύ με αφορμή τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από Σύνταγμα χρονικού διαστήματος των 18 μηνών πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής θητείας κατά το οποίο πρέπει να παραιτηθούν όσοι υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο για να μπορούν να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση παραιτήσεις γενικών γραμματέων.

Ταυτόχρονα από τη Νέα Δημοκρατία ανακοινώθηκε μια νέα «φουρνιά» υποψηφίων βουλευτών που είναι οι εξής:

*Ο τέως ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

*Ο τέως ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

*Ο τέως ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

*Ο τέως ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα,

*Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής, καθώς και

*Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.