Για αδιαλλαξία με συγκεκριμένη στόχευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας καυστικά όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης για τα αγροτικά μπλόκα στις βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς» και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την κατηγόρησε ότι είναι αυτή επιδιώκει που τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης έτσι ώστε να διχαστεί η κοινωνία εν μέσω γιορτινής περιόδου και η ίδια να διαφύγει από τις ευθύνες της.

«Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό» σημείωσε αρχικά ο Σωκράτης Φάμελλος και προέτρεψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σοβαρευτεί σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία για όλους.

