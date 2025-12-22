Δεκάδες ήταν οι οδηγοί που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ αυτό το σαββατοκύριακο ύστερα από έλεγχο που έκανε η Διεύθυνση Τροχαίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία διενεργήθηκαν τουλάχιστον 9.000 αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής.

Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στους δρόμους της Αθήνας. «Όσο αυξάνονται οι έλεγχοι, αυξάνονται και οι παραβάσεις», είπε και συμπλήρωσε: «Βλέπουμε καλύτερη εικόνα, δεν βλέπουμε τόσο συχνά το όριο τόσο υψηλό ώστε να δικαιολογείται για παράδειγμα η αυτόφωρη διαδικασία. Βλέπουμε πιο χαμηλά όρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οδηγοί που δεν καταλαβαίνουν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Ένας οργανισμός μπορεί με ένα ποτήρι αλκοόλ να δείξει ότι είναι θετικός σε αλκοτέστ και να βεβαιωθεί παράβαση».

Σημειώνεται πως οι έλεγχοι της Τροχαίας θα εντατικοποιηθούν την περίοδο των εορτών.