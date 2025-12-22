Από την πρόσφατη φουρνιά δημοσκοπήσεων (αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η τελευταία για το 2025…) προκύπτει ότι κανένα αναμενόμενο ή υποτιθέμενο ή εικαζόμενο νέο κόμμα δεν σπάει ταμεία.

Το καταγράφω φυσικά με κάθε επιφύλαξη.

Ούτως ή άλλως, είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη η δημοσκοπική απεικόνιση πολιτικών κινήσεων που δεν υπάρχουν ακόμη.

Ενώ το λεγόμενο «κόμμα Καρυστιανού» είναι ακόμη πιο απροσδιόριστο και αστάθμητο. Δεν στηρίζεται σε γνωστά δεδομένα κάποιου είδους, ούτε σε προηγούμενα με τα οποία να είμαστε στοιχειωδώς εξοικειωμένοι. Ακόμη και στα αραμαϊκά.

Ακόμη κι έτσι όμως η αναμονή μάλλον μας προϊδεάζει για μικρό καλάθι.

Ενα μικρό καλάθι που δεν αλλάζει δραστικά ή ριζικά κι ακόμη λιγότερο δεν ανατρέπει τα γνωστά πολιτικά δεδομένα.

Δεν ξέρω φυσικά τι μπορεί να αλλάξει στους δεκαπέντε μήνες έως τις εκλογές. Αλλά δεν είμαι κι ο Τειρεσίας, ούτε ο Νοστράδαμος για να το μάθω.

Σημειώνω όμως ένα παράξενο γεγονός. Πως όλη η υπαρκτή ή διογκωμένη ή ασίγαστη αναταραχή που πολλοί διαπιστώνουν στην ελληνική κοινωνία δεν μοιάζει να αποτυπώνεται με κάποιον τρόπο στους γενικούς κομματικούς συσχετισμούς.

Ετσι όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει «εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα!» (συνέντευξη Σ. Φάμελλου, «Εφημερίδα των Συντακτών», 20/12), το ερώτημα που τίθεται είναι απλό. Ποιο είναι το πρόβλημα για το οποίο ψάχνουμε λύση;

Γιατί άλλη λύση θα αναζητήσουμε αν έχουμε πρόβλημα χρεοκοπίας (όπως το 2010), άλλη αν αντιμετωπίζουμε εξωτερική απειλή (όπως το 2020), άλλη αν δεν υπάρχει μονοκομματική κυβερνητική πλειοψηφία (όπως το 2012 ή το 2015) κι άλλη αν ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να σταυρώσει πρωτάθλημα.

Προς το παρόν κι από τα παραπάνω, μόνο ο Παναθηναϊκός χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Ακόμη και το «θεσμικό έλλειμμα» που διαπιστώνουν ορισμένοι μπορεί να αναλυθεί σε κάποια ημερίδα.

Βεβαίως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να διευκρινίσει ότι «το αίτημα για εκλογές δεν σχετίζεται με κομματικές σκοπιμότητες».

Χρήσιμη διευκρίνιση. Διαφορετικά αν ένα κόμμα του 5% ζητούσε άμεσα εκλογές θα είναι σαν να βιάζονται οι γαλοπούλες να έλθουν τα Χριστούγεννα.

Κανένας κίνδυνος, όμως. Με τα σημερινά δεδομένα κι εφόσον περάσουν οι εορταστικές μέρες, οι γαλοπούλες που θα έχουν επιβιώσει μπορούν να ατενίζουν το μέλλον τους με σχετική ασφάλεια.

Δεν συντρέχουν δηλαδή προϋποθέσεις ανατροπής του πολιτικού χρονοδιαγράμματος κι ούτε έως τώρα δείχνει κανείς ότι μπορεί να το επισπεύσει.

Κι ο λόγος είναι σχεδόν αυτονόητος, όπως προκύπτει από τη φουρνιά και των πιο πρόσφατων δημοσκοπήσεων.

Κανείς δεν αναζητά λύση, όταν δεν ξέρει για ποιο πρόβλημα την ψάχνει.