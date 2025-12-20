Μπορεί τα μπλόκα να παραμένουν στους δρόμους, όμως όπως αποδείχτηκε από την πρώτη μέρα της «εξόδου» των πρώτων αδειούχων για τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής δε θέλουν να αποτελέσουν εμπόδιο. Αντιθέτως, σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα και Καρδίτσα οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για τους πολίτες και μοίρασαν διάφορα προϊόντα, όπως μήλα και χαλβά Φαρσάλων.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια «να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών», η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους, κατά τους ίδιους. Ενώ επιθυμούν να επαναληφθεί και αύριο, Κυριακή, καθώς και τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερα τρακτέρ φτάνουν στα μπλόκα. Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία έλαβε εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα.

Κλιμακώνουν τα μπλόκα τις πιέσεις προς την κυβέρνηση

«Δε θέλουμε να έχουμε τον κόσμο απέναντί μας και δε θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε κανέναν», διαμηνύουν οι ίδιοι, εξηγώντας πως σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τους πολίτες, αλλά συνεχίζοντας να ασκούν σημαντικές πιέσεις στην κυβέρνηση.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, πρόκειται να κλείσουν παραδρόμους για όλα τα εμπορικά οχήματα και να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των τελωνείων. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να δούμε και έντονες διαμαρτυρίες έξω από γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη.

Ανοιχτό παραμένει ακόμα το ενδεχόμενο να «κλείσει» συμβολικά έστω για κάποιες ώρες και η σήραγγα των Τεμπών.