«Καλησπέρα Αμερική. Πριν από 11 μήνες παρέλαβα ένα χάος και το φτιάχνω». Με αυτά τα λόγια, ξεκίνησε την Τετάρτη το βραδυ το διάγγελμά του προς το αμερικανικό έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα 20 λεπτά που διήρκεσε η ομιλία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δε δίστασε να εξαγγείλει έκτακτες παροχές (bonus 1.776 δολαρίων στο προσωπικό του Στρατού), να προβεί σε μεγαλόσχημες υποσχέσεις («η χώρα είναι έτοιμη για ένα οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος») και να επιτεθεί στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, στον οποίο αναφέρθηκε έξι φορές και στους Δημοκρατικούς γενικότερα. Ένα ακόμη στοιχείο, που δεν έλειψε από την δημόσια εμφάνισή του, δεν ήταν άλλο από την ψευδολογία που τον συνοδεύει.

Όλα λάθος

Ο 79χρονος ένοικος του Λευκού Οίκου έδειξε ότι βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα, ήδη από την αρχή. «Κληρονομήσαμε τον χειρότερο πληθωρισμό στην ιστορία των ΗΠΑ» δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα πράγματα άρχισαν να καλυτερεύουν από την ανάληψη των καθηκόντων του. Πρόκειται για ισχυρισμό διπλά αβάσιμο, αφού τα χειρότερα στοιχεία σε ότι αφορά την αύξηση των τιμών ανάγονται στη διετία 1917-1918 (εν μέσω Α’ ΠΠ), όταν καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 20,49%, ενώ τον φετινό Αύγουστο και Σεπτέμβριο, καταγράφηκε αύξηση της τάξης 2,9% και 3%, ακριβώς όση τους ίδιους μήνες του περασμένου έτους.

Αναντίστοιχη με την πραγματικότητα υπήρξε και η δήλωση του Τραμπ για επενδύσεις μεγέθους 14 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που εισέρρευσαν στη χώρα, κατά τη διάρκεια του 2025. O ιστότοπος FactCheck.org, επιφορτισμένος με την ανίχνευση, καταγραφή και ανάδειξη της παραπληροφόρησης στο πεδίο της πολιτικής, είχε πάντως διαφορετική άποψη, αφού παραπέμποντας σε δημοσιευμένα, επίσημα στοιχεία του Λευκού Οίκου, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, υπολογίζει το σύνολο των νέων επενδύσεων που εξαγγέλθηκαν και πραγματοποιήθηκαν, σε 9,6 τρισ. δολάρια.

Ο αμερικανός πρόεδρος κήρυξε πόλεμο και στην… αριθμητική, καθώς ισχυρίστηκε ότι επί των ημερών του, οι τιμές των φαρμάκων μειώθηκαν 600%(!). Πρόκειται για μαθηματικό παράδοξο, που αντιβαίνει κάθε έννοια καπιταλιστικού κέρδους, αφού μια πιθανή μείωση του 100% σε οποιοδήποτε προϊόν, το καθιστά αυτομάτως δωρεάν. Που σημαίνει ότι αν ίσχυαν όσα διατείνεται ο Τραμπ, οι φαρμακευτικές εταιρίες θα πλήρωναν τους πελάτες τους σε τιμή πενταπλάσια του κόστους παραγωγής.

Αντεπίθεση

Ήδη από την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο την έννοια των «εναλλακτικών γεγονότων». Το τελευταίο διάγγελμα του έλαβε χώρα εν μέσω εσωκομματικής ανταρσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και λίγες μέρες μετά το ισχυρό σοκ που προκάλεσε η δημοσίευση αποσπασμάτων από σειρά συνεντεύξεων που έδωσε στο περιοδικό VanityFair η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς, μη φειδώμενη κοσμητικών επιθέτων και χαρακτηρισμών για τον ίδιο τον πρόεδρο και το επιτελείο του. Ο ιστότοπος TheHill έκανε λόγο για «μπαράζ παραπλανητικών ισχυρισμών» και ανέφερε σκωπτικά ότι η Τετάρτη ήταν μια από τις μέρες εκείνες κατά τις οποίες ο Τραμπ φρόντισε να κρατάει απασχολημένους όσους επιδίδονται σε fact-checking.