Τείχος προστασίας γύρω από την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς εμφανίζεται να σηκώνει η κυβέρνηση Τραμπ, μετά από το δημοσίευμα του Vanity Fair στο οποίο η Γουάιλς εμφανιζόταν να περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα την προσωπικότητα του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ίλον Μασκ, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και μεταξύ άλλων και της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Για τον μεν Τραμπ υποστήριξε ότι «έχει προσωπικότητα αλκοολικού», ότι ο Ίλον Μασκ είναι δηλωμένος χρήστης κεταμίνης, ότι ο Τζέι Ντι Βανς είναι συνωμοσιολόγος και ότι η Παμ Μπόντι έχει κάνει πολύ κακή δουλειά στο θέμα του χειρισμού του φακέλου του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθήθηκε μετά τις αποκαλύψεις, δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την ρεβανσιστική πολιτική που ακολουθούσε σε αντίστοιχες περιπτώσεις ο πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ κατά την προηγούμενη θητεία του, όπου η παραμικρή υποψία επίκρισης ή αρνητικού σχολίου κατέληγε στην απομάκρυνση από την οποιαδήποτε επίσημη θέση κατείχε αυτού ή αυτής που το έκανε.

Στήριξη της Γουάιλς από Τραμπ

Την κατεύθυνση έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, ξεκαθαρίζοντας ότι της έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και ότι δεν ένιωσε προσβεβλημένος από τις δηλώσεις της που προκάλεσαν αντιδράσεις μετά τη δημοσίευσή τους στο Vanity Fair.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Γουάιλς υπαινίχθηκε πως έχει πρόβλημα με το αλκοόλ. «Δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Άλλωστε, δεν πίνω – και αυτό είναι ευρέως γνωστό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ εξήγησε ότι ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τον χαρακτήρα του, τον οποίο περιέγραψε ως «έντονο και παθιασμένο». Όπως είπε, αν κατανάλωνε αλκοόλ, ίσως αυτό να τον οδηγούσε σε εθισμό. «Το έχω παραδεχτεί επανειλημμένα. Είμαι τυχερός που δεν πίνω. Αν έπινα, θα μπορούσα εύκολα να γίνω αλκοολικός», τόνισε.

Συνέδεσε μάλιστα αυτή του τη στάση με τον θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, Φρεντ Τραμπ, ο οποίος πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών, μετά από καρδιακή προσβολή που αποδόθηκε στη χρόνια κατάχρηση αλκοόλ.

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να στηρίζει πλήρως τη Σούζι Γουάιλς, ο Τραμπ ήταν απόλυτος: «Φυσικά. Είναι εξαιρετική».

Αναφερόμενος στο βιβλίο The Gatekeepers του δημοσιογράφου Κρις Γουίπλ, που πραγματεύεται τον ρόλο των προσωπάρχων του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν το έχει διαβάσει, όπως ούτε και το Vanity Fair. Παρ’ όλα αυτά, επανέλαβε ότι η Γουάιλς «κάνει καταπληκτική δουλειά».

Παράλληλα, άφησε αιχμές ότι ο Γουίπλ ενδέχεται να την παγίδευσε σκόπιμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. «Η Σούζι δεν έχει μεγάλη εμπειρία με συνεντεύξεις, γιατί συνήθως αποφεύγει να δίνει. Πιστεύω ότι παραπλανήθηκε», είπε, ασκώντας ταυτόχρονα σφοδρή κριτική στο Vanity Fair, υποστηρίζοντας ότι «έχει χάσει τον προσανατολισμό και το κοινό του».

Στο πλευρό της κι ο «συνωμοσιολόγος» Τζέι Ντι Βανς

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παραδέχτηκε ότι ορισμένες από τις λιγότερο κολακευτικές παρατηρήσεις της Γουάιλς είχαν βάση. Στη συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Γουάιλς είχε χαρακτηρίσει τον Βανς «συνωμοσιολόγο» και τον διευθυντή προϋπολογισμού Ρας Βόουτ «ακραίο δεξιό φανατικό».

Ο Βανς, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Πενσυλβάνια, δήλωσε σκωπτικά: «Ναι, μερικές φορές είμαι συνωμοσιολόγος». Όπως είπε, πιστεύει μόνο σε «θεωρίες συνωμοσίας που αποδεικνύονται αληθινές», προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η Γουάιλς αστειεύονται εδώ και καιρό γι’ αυτό, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια.

Ανέφερε ως παραδείγματα τις απόψεις του κατά την περίοδο της πανδημίας, λέγοντας ότι θεωρούσε λάθος να φορούν μάσκες τρίχρονα παιδιά, καθώς αυτό επηρέαζε την ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. Επίσης, υποστήριξε ότι είχε δίκιο όταν πίστευε πως τα μέσα ενημέρωσης και η κυβέρνηση απέκρυπταν την ανικανότητα του Τζο Μπάιντεν να ασκήσει τα καθήκοντά του, καθώς και ότι ο Μπάιντεν επιχειρούσε να διώξει ποινικά τους πολιτικούς του αντιπάλους αντί να τους αντιμετωπίσει πολιτικά.

«Τελικά», σχολίασε, «μια θεωρία συνωμοσίας είναι απλώς κάτι που ήταν αλήθεια έξι μήνες πριν το παραδεχτούν τα μέσα ενημέρωσης».

Παμ Μπόντι και Ρας Βόουτ στηρίζουν την «οικογένεια»

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, από την πλευρά της, χαρακτήρισε τη Γουάιλς «στενή φίλη» και εξήρε τη συμβολή της στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου, τονίζοντας ότι εργάζεται με «χάρη, αφοσίωση και ιστορική αποτελεσματικότητα». Σε ανάρτησή της στο X, προειδοποίησε ότι κάθε προσπάθεια διάσπασης ή υπονόμευσης της κυβέρνησης Τραμπ «είναι καταδικασμένη να αποτύχει», προσθέτοντας: «Είμαστε οικογένεια».

Ο Ρας Βόουτ, τον οποίο η Γουάιλς είχε αποκαλέσει «φανατικό της δεξιάς», έγραψε επίσης στο X ότι πρόκειται για «εξαιρετική επικεφαλής προσωπικού» και για πολύτιμη σύμμαχο στο έργο του. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το επίμαχο άρθρο δεν πρόκειται να ανακόψει την πορεία της κυβέρνησης.

Ο ίδιος, ένας από τους ελάχιστους αξιωματούχους που παραμένουν από την πρώτη θητεία Τραμπ, δήλωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση «δεν λειτούργησε ποτέ ξανά τόσο αποτελεσματικά ούτε ήταν ποτέ τόσο προσηλωμένη στην υλοποίηση των στόχων του προέδρου».