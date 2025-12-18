Τα πράγματα τις τελευταίες μέρες δεν πάνε καλά για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρώτο πρόβλημα, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και οι συνέπειες του δημοσιεύματος του Vanity Fair που βασιζόμενο σε δηλώσεις της, «βγάζει τα άπλυτα» του προεδρικού περιβάλλοντος. Το άρθρο, που βασίζεται σε σειρά συνεντεύξεών της με τον αρθρογράφο και συγγραφέα Κρις Γουίπλ, αντανακλά τις απόψεις της πολύπειρης αξιωματούχου τόσο για τον ίδιο τον Τραμπ – τον οποίο χαρακτηρίζει «αλκοολική προσωπικότητα» – όσο και για υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του.

Όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο η Γουάιλς χαρακτηρίζει «θιασώτη θεωριών συνωμοσίας», τον Ίλον Μασκ («παράξενο πλάσμα και χρήστης κεταμίνης») και την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, στην οποία η Γουάιλς επιρρίπτει ευθύνες για τον χειρισμό της διαβόητης υπόθεσης Έπσταϊν.

Η απάντηση του Τραμπ να υψώσει «τείχος προστασίας» γύρω από την συνεργάτιδά του, την οποία υπερασπίστηκε με σθένος, λέγοντας: «Φυσικά. Είναι εξαιρετική. Κάνει καταπληκτική δουλειά». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βανς. «Πιστεύω μόνο σε θεωρίες συνωμοσίας που αποδεικνύονται αληθινές» δήλωσε στο πλαίσιο ομιλίας του, συμπληρώνοντας πως «πρέπει να δίνουμε λιγότερες συνεντεύξεις σε καθιερωμένα ΜΜE». Είχε προηγηθεί άλλωστε τοποθέτηση της ίδιας της Γουάιλς, η οποία έκανε λόγο για «ψευδώς διαμορφωμένο άρθρο», ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, με το γνώριμο, επιθετικό ύφος, έκανε λόγο για «ψευδείς ειδήσεις» και διαστρέβλωση των λεγομένων της Γουάιλς.

Αμφισβήτηση του Τζόνσον

Όμως, παρά την αξιοσημείωτη συσπείρωση που επέδειξε το κυβερνητικό επιτελείο στην περίπτωση της Γουάιλς, την εμφάνισή του έκανε ένα δεύτερο, εξίσου σοβαρό πρόβλημα. Εν προκειμένω, η ανοιχτή ανταρσία μερίδας μετριοπαθών βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που αποφάσισαν να συνταχθούν με τους Δημοκρατικούς, αγνοώντας ανοικτά την ηγεσία της παράταξης τους.

Τέσσερις βουλευτές της κεντρώας πτέρυγας των Ρεπουμπλικανών – τρεις εκ των οποίων εκπροσωπούν την πολιτεία της Πενσυλβάνια – συνυπέγραψαν με τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων την τριετή επέκταση της ασφαλιστικής πρόνοιας που παρέχει ο Νόμος για την Προσιτή Περίθαλψη (Affordable Care Act – ACA), γνωστός και ως «Obamacare». Η στήριξη των ενισχυμένων επιδοτήσεων που υποστηρίζουν τα προαναφερθέντα προγράμματα ευνοεί άμεσα περίπου 22 εκατ. πολίτες των ΗΠΑ και αποτελεί πολιτική επιλογή υψηλής δημοφιλίας, με μεγάλη διαπαραταξιακή αποδοχή από τους ψηφοφόρους των δύο μεγάλων κομμάτων.

Πρόκειται για πολιτική πράξη με αποδέκτη την ηγεσία του συντηρητικού κόμματος στο Κογκρέσο, εκπεφρασμένη στο πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον ο οποίος αποτελεί αντικείμενο σφοδρής κριτικής, πότε απολογούμενος στον Τύπο και την αντιπολίτευση για την εμπρηστική ρητορική του αμερικανού προέδρου και πότε στον Λευκό Οίκο για την αδυναμία του να συντονίσει την επικοινωνία μεταξύ κυβέρνησης και Κογκρέσου.

Όλα αυτά ενώ υπάρχει ήδη συσσωρευμένη αρνητική ενέργεια στους κόλπους της ιστορικής παράταξης, μετά από μια σειρά αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων σε κομβικούς δήμους (Νέα Υόρκη, Μαϊάμι) και πολιτείες (Βιρτζίνια, Νιου Τζέρσει) της χώρας.

«Μοιάζω με πυροσβέστη που προσπαθεί ανά πάσα στιγμή να σβήσει φωτιές» έλεγε ο ίδιος ο Τζόνσον στο podcast της Κέιτι Μίλερ πριν λίγες εβδομάδες, περιγράφοντας τα καθήκοντά του. Η χθεσινή του εικόνα, όταν εν μέσω πολιορκίας από τηλεοπτικά μέσα διέψευδε ότι έχει χάσει τον έλεγχο της Βουλής, θύμιζε την περίπτωση του Ρεπουμπλικανού πρώην Προέδρου της Βουλής Κέβιν Μακάρθι, ο οποίος πριν δύο χρόνια «εκπαραθυρώθηκε» από τη θέση του έπειτα από μομφή βουλευτή της φιλοτραμπικής πτέρυγας. Ο Μπράιαν Φιτζπάτρικ, ένας εκ των τεσσάρων «ανταρτών», δήλωσε ότι αναγκάστηκε να στηρίξει την πρωτοβουλία των Δημοκρατικών έπειτα από την πολύμηνη άρνηση της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών να συζητήσει τροποποιήσεις.