Στη δημοσιότητα έδωσε το Reuters προσχέδιο συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για την παροχή δανείου στην Ουκρανία, με την χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, περιγράφεται σε ευρωπαϊκό προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο ωστόσο δεν είχε ακόμη εγκριθεί και μπορεί να αλλάξει καθώς οι συνομιλίες των Ευρωπαίων ηγετών δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Στο έγγραφο, παρατίθενται οι όροι που απαιτούνται για την χορήγηση του δανείου, μεταξύ των οποίων, ο πλήρης σεβασμός των συμβατικών υποχρεώσεων των κατόχων περιουσιακών στοιχείων, η ισότιμη μεταχείρισή τους, η συμμόρφωση με διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και η υποχρέωση τα κεφάλαια να στηρίζουν τόσο τις αμυντικές βιομηχανίες της ΕΕ όσο και της Ουκρανίας.

Στο προσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι οι αποζημιώσεις από το δάνειο για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας αλλά και τις στρατιωτικές της ανάγκες της, θα χορηγηθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2026.