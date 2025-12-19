Η Γιώτα Πεπαρίδη, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί πώς κυλούν οι μέρες και οι νύχτες των αγροτών στον δρόμο, τι συζητούν και με ποιο τρόπο οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Η στάση της κυβέρνησης και η διέλευση από τα μπλόκα τα Χριστούγεννα.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Αποστολή στη Νίκαια Λάρισας: Η καθημερινότητα των αγροτών στα μπλόκα», θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:32 Οι δυσκολίες και τα αιτήματα των ελλήνων αγροτών.

1:54 Πώς περνούν τις μέρες και τις νύχτες στα μπλόκα οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα.

4:38 Για ποιους λόγους φρουρούνται τα μπλόκα.

5:21 Σε ποιες περιπτώσεις οι αγρότες προχωρούν σε διακοπή της κυκλοφορίας των δρόμων.

6:00 Το μποτιλιάρισμα, τα μπλόκα των αστυνομικών και οι παρακαμπτήριες οδοί.

7:06 Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών στελεχών για την επίλυση του αγροτικού.

7:56 Η παρακράτηση των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΕΛΓΑ και η απάντηση της κυβέρνησης.

8:38 Ποια από τις δύο πλευρές είναι πιο έτοιμη να προχωρήσει σε διάλογο.

9:11 Πώς θα κινηθούν οι αγρότες τις ημέρες των γιορτών.

