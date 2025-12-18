Ο Κωνσταντίνος Κωστούλης είναι ένας νέος αγρότης και γεωπόνος, μόλις 26 χρονών, ο οποίος τιμήθηκε με τον τίτλο του «Αγρότη της Χρονιάς». Όμως, αυτή η διάκριση τον βρίσκει στα μπλόκα μαζί με τους υπόλοιπους εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα παραγωγής. «Αυτή η βράβευση με βρίσκει στο δρόμο. Μας βρίσκει στο δρόμο, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά», τονίζει στο «Βήμα».

Με τον Κωνσταντίνο βρεθήκαμε στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, εκεί μου μίλησε για τη ζωή του, για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τη γεωργία και την καλλιέργεια, για την απόφασή του να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους του, καθώς και για τα όνειρά του.

Από την αγάπη με την πρώτη ματιά στον τίτλο «Αγρότης της Χρονιάς»

«Να ασχοληθώ με τη γεωργία δεν το αποφάσισα, πιστεύω γεννήθηκα για αυτό το πράγμα», εξηγεί ο ίδιος στο «Βήμα». «Δεν αποφασίζεις να ασχοληθείς με τη γεωργία, είναι αγάπη με την πρώτη ματιά. Είναι το επάγγελμα που έχεις γεννηθεί να κάνεις», προσθέτει. Ο 26χρονος διευκρίνισε ότι η αγάπη του για τη γη, τον έκανε να θέλει να προχωρήσει και να μάθει περισσότερα για αυτό και έτσι το σπούδασε. «Τώρα, ώστε να το εξελίξω και να το σπουδάσω, ήθελα να κάνω ένα βήμα παραπάνω τον πατέρα μου. Επειδή εκείνος δεν μπόρεσε να πάει να σπουδάσει, ήθελα να το προσπαθήσω και τελικά το κατάφερα».

Ο ίδιος ασχολείται με διάφορες καλλιέργειες, όπως βιομηχανική ντομάτα, σιτάρι, βαμβάκι, αρακά και σπανάκι, ψυχανθή, καθώς και με δενδροκαλλιέργιες, όπως φιστίκια Αιγίνης.

Ο Κωνσταντίνος αρχίζει να ασχολείται μετά το τέλος των σπουδών του ενεργά με τα χωράφια της οικογένειάς του. Σταδιακά, βλέπει τη δουλειά του και την προσωπική του εργασία να διακρίνεται. «Ήρθε και η διάκριση», αναφέρει.

Πώς έφτασε στη διάκριση;

Ο 26χρονος αγρότης και γεωπόνος μας εξηγεί στο «Βήμα», πώς κατάφερε να φτάσει στη βράβευση. «Προσπαθούμε συνεχώς να πάμε στα πρότυπα του ευρωπαίου αγρότη. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη γεωργία ακριβείας. Προσπαθούμε να περιορίσουμε το πετρέλαιο, το αποτύπωμα άνθρακα. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τα λάθη που μπορούν να γίνουν σε μια καλλιέργεια μέσα από αυτή τη γεωργία ακριβείας», αναφέρει σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

Ο Κωνσταντίνος μας εξήγησε ακριβώς τι είναι το «αποτύπωμα άνθρακα», για το οποίο γίνεται έντονος διάλογος τον τελευταίο καιρό: «Ουσιαστικά είναι μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο λιγότερο περνάς από το τρακτέρ μέσα από το χωράφι, γιατί με τη γεωργία ακριβείας πας ακριβώς στο σημείο που θες (σ.σ. να καλλιεργήσεις, να σπείρεις, να θερίσεις), με GPS. Περνάς ακριβώς, και δεν καις περισσότερο πετρέλαιο. Άρα, αυτό μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα, γιατί το πετρέλαιο γίνεται άνθρακας. Άρα μειώνεις και τη ρύπανση του περιβάλλοντος».

Επίσης, όπως μας ανέφερε τα νέα μηχανήματα και οι καινούργιες τεχνολογίες είναι πιο οικολογικές, καθώς βελτιώνουν το χρόνο μέσα στο χωράφι. «Προσπαθούμε να εξελιχθούμε, όπως κάνουν όλοι οι αγρότες στην Ευρώπη», επισημαίνει ο ίδιος.

Ο θεσμός «Αγρότης της Χρονιάς» έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου χρόνια. «Όχι, δεν μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή εσύ ο ίδιος. Ουσιαστικά, σε βρίσκουν εταιρείες του χώρου, και δηλώνουν εσένα. Περνάς μέσα από μία επιτροπή γύρω στα 12-13 άτομα, που είναι καταξιωμένοι άνθρωποι πάνω στο επάγγελμα. Και μέσα από τους 5-6 ανθρώπους που έχουν δηλωθεί από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, διαλέγουν τον έναν. Που πιστεύουν ότι για εκείνη τη χρονιά έχει αποδώσει περισσότερο».

Έτσι, ο Κωνσταντίνος ως ο «Αγρότης της Χρονιάς» για την Ελλάδα βρέθηκε προτεινόμενος και για «Ευρωπαίος Αγρότης της Χρονιάς». Τη συγκεκριμένη διάκριση δεν ήθελε να τη συζητήσουμε περισσότερο, καθώς τον ένοιαζε περισσότερο η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα και ο αγώνας των αγροτών.

Από την καταξίωση στον δρόμο και στα μπλόκα

Ο ίδιος είναι από την πρώτη στιγμή στα μπλόκα των αγροτών, «Φυσικά. Εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ, γιατί ψάχνουμε λύσεις». Ο λόγος που ο Κωνσταντίνος βρέθηκε στο δρόμο είναι γιατί: «Προσπαθούμε να δούμε το μέλλον πιο αισιόδοξα, αλλά δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή, έχει έρθει ένα τέλμα στη γεωργία. Βλέπουμε συνεχώς άτομα να φεύγουν από το χώρο».

Διευκρινίζει δε, ότι «δεν υπάρχει περίπτωση, είναι ουτοπικό το σενάριο να έρθει κάποιος νέος από το μηδέν να ξεκινήσει στην αγροτική ζωή. Βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά σαν εμένα, ενώ και ο πατέρας τους έχει μία καλλιέργεια πίσω, να φεύγουν από το επάγγελμα, γιατί δεν βλέπουν μέλλον». Παρακολουθώντας αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο του ο 26χρονος αγρότης έχει αποφασίσει να στηρίξει τον αγώνα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής μέσα από τις κινητοποιήσεις. «Και αναζητούμε λύσεις σε αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε, να μην φύγουν όλοι οι άνθρωποι από τον πρωτογενή τομέα. Γιατί θα είναι καταστροφικό για τη χώρα».

Πόσοι οι νέοι που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία;

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλης μπορεί να μην είναι ο μόνος νέος αγρότης, αλλά δεν είναι και πολλοί αυτοί που παραμένουν στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. «Είμαστε πάρα πολύ λίγοι πλέον.

Μόνο φανταστείτε στο χωριό μας που είναι γύρω στους 1.700 κατοίκους, γύρω στο 70% με 75% ήταν οι γεωργοί. Αυτή τη στιγμή, πιστεύω πως η νέα γενιά που θα μείνει ούτε το 35% με 40% δεν θα προσεγγίζει». Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής είναι ένας αρκετά δύσκολος κλάδος, «είναι δύσκολος, απαιτητικός. Και έχεις έναν αστάθμητο παράγοντα τον καιρό. Και περιμένεις να αποδώσεις».

Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος γνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει η γεωργία και η καλλιέργεια, και παρά τις αντιξοότητες παραμένει σε αυτό. Ο λόγος; «Με κρατάει η αγάπη για τα χωράφια. Η αγάπη για τη δουλειά. Δεν γίνεται, αν δεν αγαπάς αυτή τη δουλειά, να την κάνεις. Δεν μπορείς να ξυπνάς το πρωί στις 6-7 ώρα το πρωί και να πας στο χωράφι, αν δεν το αγαπάς, αν δεν το λατρεύεις αυτό το επάγγελμα».

Το μήνυμα του «Αγρότη της Χρονιάς» για τα μπλόκα και το μέλλον του αγροτικού κόσμου

Ο «Αγρότης της Χρονιάς» θέλησε να μεταδώσει το δικό του μήνυμα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς και για την ανάγκη που υπάρχει να συνεχίσει η νέα γενιά και να παραμείνει στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. «Αυτό που ήθελα να πω περισσότερο, είναι ότι η πολιτεία πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να σταθεί δίπλα στον νέο αγρότη. Να μας κρατήσει το επάγγελμα. Γιατί αν φύγουμε εμείς, πιστεύω θα είναι καταστροφικό για τη χωρά, καθώς είμαστε σε μια χώρα που κατά κύριο λόγο έχουμε τον πρωτογενή τομέα, την αγροτιά και την κτηνοτροφία μαζί. Χωρίς αυτά πιστεύω θα καταρρεύσει η οικονομία μας. Και χρειάζονται οπωσδήποτε άμεσες λύσεις, για τους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στη δουλειά».

«Έχω πάρα πολλούς φίλους που έχουν χάσει τα τα πρόβατά τους. Από τη μία μέρα στην άλλη να χάνεις το βιός σου. Έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Είναι νοικοκύρηδες άνθρωποι που έχουν κάνει επενδύσεις και αυτή τη στιγμή, έχουν μείνει μετέωροι, γιατί δεν ξέρουν πώς να πληρώσουν τις επενδύσεις αυτές, που έχουν κάνει. Και οι αποζημιώσεις είναι αστείες», συμπληρώνει για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που «χτυπάει» τους κτηνοτρόφους.

Ο Κωνσταντίνος σχολιάζει χαρακτηριστικά, ότι «η εικόνα τα λέει όλα από μόνη της. Εδώ που ήρθατε (σ.σ. στο μπλόκο της Νίκαιας), τα είδατε όλα. Δεν χρειάζεται να μιλήσει κάποιος, για να δείξει τι πρόβλημα υπάρχει εδώ. Φαίνεται ξεκάθαρα το πρόβλημά μας». Επισημαίνει δε, «δε θέλει κανένας να μένει στον δρόμο. Έχουμε τις δουλειάς μας όλοι. Δεν είμαστε άνθρωποι που καθόμαστε, όπως λένε τον χειμώνα. Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές που τρέχουν πίσω. Απλά αυτή τη στιγμή, ο “κόμπος έχει φτάσει στο χτένι”».

«Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αν δεν βρούμε λύσεις, ο πρωτογενής τομέας θα καταστραφεί εντελώς», συμπληρώνει κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. Ο ίδιος εξήγησε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο, όπου ολόκληρες οικογένειες με μικρά παιδιά πάνε στα μπλόκα, «η οικογένεια από αυτό τρώει. Φυσικά, αν καταστρέφει το επάγγελμά σου, πώς θα φάει η οικογένειά σου; Πέρα ότι τρέχουν υποχρεώσεις άλλες από πίσω. Είναι πολύ δύσκολα όλα τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ. Δεν είναι τόσο απλά».

Ο Κωνσταντίνος ελπίζει να βρεθεί μία λύση, αλλά δεν είναι βέβαιος. «Δεν ξέρω. Θα δείξει. Ανάλογα τι έχουν αυτοί οι “κουστουμάτοι” στο μυαλό τους», καταλήγει.