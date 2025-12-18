Δύο Έλληνες, ο Γιώργος Κατσούλης και Γιάννης Φουντουλάκης, ταξίδεψαν από την Αθηνά στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διαδηλώσουν για τα αγροτικά ζητήματα που αφορούν την Ένωση. Ο πρώτος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ) και ο δεύτερος είναι πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.

Όπως εξήγησαν στο Βήμα θεώρησαν χρέος τους να βρεθούν μαζί με 10.000 αγρότες συνάδελφους τους από 27 χώρες της Ένωσης, σε μία πανευρωπαϊκή κινητοποίηση που προετοιμαζόταν εδώ και ένα μήνα από την COPA-COGECA. Άλλωστε «τα αιτήματα των ευρωπαίων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα είναι κοινά» όπως υπογραμμίζουν.

Οι δύο άνδρες που βρέθηκαν για λίγες ώρες στη Βελγική πρωτεύουσα είχαν έρθει σε συνεννόηση με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους και είχαν συγκεκριμένο σημείο συγκέντρωσης και στη συνέχεια θα πήγαιναν όλοι μαζί προς το Ευρωκοινοβούλιο. Κάτι όμως που δεν κατέστη δυνατόν καθώς εμποδίστηκαν από δυνάμεις της αστυνομίας.

«Η αγανάκτηση, ο θυμός και όλα όσα συμβαίνουν σε όλες της χώρες της Ευρωζώνης και αφορούν τον πρωτόγεννη ενώνουν τους αγρότες. Δυστυχώς, συνέβησαν και στις Βρυξέλλες επεισόδια» δηλώνει ο Γιώργος Κατσούλης και συνεχίζει επισημαίνοντας «βρέθηκα δύο φορές κοντά στα μέτρα καταστολής, στα δακρυγόνα τα οποία δημιούργησαν μία αποπνικτική ατμόσφαιρα που είδε όλη η Ευρώπη από τον τηλεοπτικό της δέκτη» υπογραμμίζει.

Η επικοινωνία των δύο ανδρών με το βήμα έγινε από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Φουντουλάκης σημείωσε πως «η κούραση ήταν μεγάλη για εμάς που ήρθαμε από μακριά.

Την ώρα των επεισοδίων βρεθήκαμε για αρκετή ώρα στο χώρο και στη συνεχεία επιστρέψαμε στα γραφεία της COPA-COGECA, καθώς στις 15:30 τοπική ώρα είχαμε συνάντηση με τον ευρωπαίο επίτροπο Γεωργίας Christophe Hansen στον οποίο είπαμε τα αιτήματα μας, όμως η ώρα είχε περάσει και έπρεπε να προλάβουμε το αεροπλάνο. Αποχωρήσαμε πριν ολοκληρωθεί η συνάντηση».

Τα αιτήματα των Ευρωπαίων αγροτών

«Το μπλόκο των Βρυξελλών» όπως χαρακτήρισαν τα μέσα την κινητοποίηση των Ευρωπαίων αγροτών έχει τη ρίζα του στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη συμφωνία Mercosur. Οι αγρότες ζητούν μεταξύ άλλων την παύση αυτής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, του εμπορικού μπλοκ δηλαδή που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.

Απαιτούν ενίσχυση του πολιτικού χαρακτήρα της Κ.Α.Π και όχι την αποδυνάμωση της. Επίσης, ζητούν ένα πλέγμα προστασίας στα ευρωπαϊκά παραγόμενα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα και σε σχέση με τη συμφωνία Mercosur που δημιουργεί, όπως τονίζουν, αθέμητο ανταγωνισμό, και σε ότι έχει να κάνει με την απόφαση της Ε.Ε. και της τρέχουσας Κ.Α.Π. οπού είναι στο επίκεντρο της η πράσινη συμφωνία και η αειφόρα και τα προϊόντα με τα λιγότερα αποτύπωμα άνθρακα.

Όπως επεσήμανε και ο Γιώργος Κατσούλης «είναι σφικτό και δαπανηρό πρωτόκολλο και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε προϊόντα από τρίτες χώρες τα οποία είναι χαμηλότερης ποιότητας και χαμηλότερου καλλιεργητικού κόστους».