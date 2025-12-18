Στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στις Σέρρες, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα και την εορταστική περίοδο. Ωστόσο, όπως είχαν δηλώσει αγρότες στο «Βήμα» και πριν το τέλος της Σύσκεψής τους, σκοπεύουν να μην ταλαιπωρήσουν το επιβατικό κοινό.

Οι ίδιοι έχουν σκοπό να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα θα προχωρήσουν σε ολοκληρωτικό αποκλεισμό των εμπορικών οχημάτων. Για το επιβατικό κοινό δε, θα είναι ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι, καθώς και διόδια.

Όπως ανέφερε στο «Βήμα» ο Θωμάς Μόσχος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, «θα γίνει ένας ολικός αποκλεισμός το επόμενο διάστημα για τα φορτηγά», διευκρίνισε δε, ότι πρόκειται να κλείσουν λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια. Ενώ τόνισε πως μέσα στις γιορτές, «θα “στολίσουμε” και τα γραφεία των βουλευτών της κυβέρνησης», αφήνοντας αιχμές για κινητοποιήσεις εναντίον στελεχών.

Το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων στα μπλόκα

Όπως εξήγησε ο Ρίζος Μαρούδας στο «Βήμα», ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, την Παρασκευή οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες και θα ανοίξουν τα μπλόκα για να περάσουν όσοι χρειάζεται για τη δίκη των Τεμπών. Ωστόσο, κατά τις 14:00 θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι, καθώς και οι παρακαμπτήριοι των Εθνικών Οδών συμβολικά για δύο με τρεις ώρες.

Το Σαββατοκύριακο τα διόδια θα ανοίξουν εκ νέου, για να περνάει ο κόσμος, χωρίς να πληρώνει σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τη Δευτέρα, αναμένεται να υπάρξουν διασκέψεις εντός των μπλόκων, για το πώς θα κινηθούν σε τοπικό επίπεδο και πώς θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους, για να πιέσουν περεταίρω την κυβέρνηση. Ακόμα, την Τρίτη θα ανοίξουν και πάλι οι δρόμοι και τα διόδια, ώστε τα Χριστούγεννα να περνάει ελεύθερα ο κόσμος.