Η κυβέρνηση βάζει πλέον ξεκάθαρα φρένο στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των Airbnb, μεταφέροντας τη βραχυχρόνια μίσθωση από τη ζώνη της «εύκολης επένδυσης» στον πυρήνα της στεγαστικής πολιτικής. Οι νέα ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έφεραν νέους περιορισμούς για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Στην καρδιά των μέτρων βρίσκεται ο περιορισμός νέων Airbnb σε περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση.

Μετά το κέντρο της Αθήνας, (Κέντρο, Μετς, Νέος Κόσμος, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι επιβάλλεται πάγωμα νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε συγκεκριμένες ζώνες (όπως για παράδειγμα στην Αριστοτέλους), εκεί δηλαδή όπου η προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση έχει συρρικνωθεί και τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί. Το μέτρο δεν είναι οριζόντιο, αλλά στοχευμένο, με τη δυνατότητα επέκτασής του και σε άλλες περιοχές όπου διαπιστώνεται ανάλογη πίεση.

Το Airbnb δεν μεταβιβάζεται

Καθοριστική αλλαγή αποτελεί και η πρόβλεψη ότι το Airbnb δεν μεταβιβάζεται. Σε ζώνες όπου ισχύει ο «κόφτης», όταν ένα ακίνητο αλλάζει ιδιοκτήτη, χάνει αυτομάτως τη δυνατότητα να λειτουργεί ως βραχυχρόνια μίσθωση.

Πρόκειται για ρύθμιση που ανατρέπει τη λογική της επενδυτικής υπεραξίας:

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έχει σ ενισχύει το ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο. Η λειτουργία Airbnb προϋποθέτει υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής, συμμόρφωση με κανόνες ασφάλειας και διαφάνειας και αποδοχή αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων. Aπό την 1η Οκτωβρίου του 2025 τα ακίνητα κάτω από το καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές

Χώροι κύριας χρήσης: Ελάχιστο ύψος 2,50 μ., φυσικός φωτισμός, αερισμός και κλιματισμός στα υπνοδωμάτια.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης: Απαραίτητο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ζημιές ή ατυχήματα.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια & πυροπροστασία: Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό, φωτιστικά ασφαλείας, πυροσβεστήρες, σήμανση διαφυγής.

Υγιεινή & πρώτες βοήθειες: Πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Η ΑΑΔΕ επίσης μπαίνει πιο ενεργά στο παιχνίδι, με εντατικούς ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων από τις πλατφόρμες, περιορίζοντας τα περιθώρια αδήλωτων εισοδημάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη φορολογική επιβάρυνση. Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση φορολογούνται κανονικά, ενώ το τέλος ανθεκτικότητας ανά διανυκτέρευση έχει αυξηθεί ειδικά στην υψηλή τουριστική περίοδο.

Στην ευρωπαϊκή κατεύθυνση η Ελλάδα

Η ελληνική στροφή δεν είναι απομονωμένη. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή κατεύθυνση, όπου οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αναγνωρίζονται πλέον ως παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την προσφορά και την προσιτότητα της στέγης. Η Κομισιόν προετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την προσιτή στέγη, δίνοντας ρητά στα κράτη-μέλη και στους δήμους τη δυνατότητα να επιβάλλουν περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου διαπιστώνεται στεγαστική πίεση. Ζώνες αποκλεισμού, όρια διανυκτερεύσεων και πάγωμα νέων αδειών παύουν να θεωρούνται ακραία μέτρα και εντάσσονται στο «οπλοστάσιο» της στεγαστικής πολιτικής.

Ωστόσο, στην Ελλάδα η συζήτηση έχει περάσει πλέον από το «αν» στο «πώς» και από τις εξαγγελίες στην εφαρμογή. Το συμπέρασμα είναι σαφές: τα Airbnb δεν καταργούνται, αλλά μπαίνουν σε όρια.

Πηγή: ot.gr