Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με γραπτή της δήλωση μετέφερε τα συγχαρητήρια του Ντόναλντ Τραμπ για την εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ αναφέρεται στην περίπτωση του Έλληνα Εσκομπάρ ο οποίος μετέφερε ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική. Στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε γραπτή δήλωση στην οποία τονίζει μεταξύ άλλων ότι εκφράζει «βαθιά ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία» για τις «άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών».

Η γραπτή δήλωση της Γκίλφοϊλ

«Η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο.

Εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας.

Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».