Με ένταση ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε ότι στον απόηχο της χθεσινής επεισοδιακής συνεδρίασης βουλευτές της «γαλάζιας» παράταξης έλαβαν από άγνωστο αποστολέα απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στα email τους.

«Χθες το βράδυ, όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση μέιλ τα οποία είναι απειλητικά. Προφανώς, θα πάνε εκεί που πρέπει για να αποκαλυφθούν τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την ηλεκτρονική διεύθυνση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συνδέεται με την Πλεύση Ελευθερίας», δήλωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης και αναφέρθηκε σε λεκτική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του ίδιου και του Φίλιππου Φόρτωμα.

Τα απειλητικά emails που έλαβαν μέλη της ΝΔ στην Εξεταστική

Κόντρα και για τις συλλήψεις στην Κρήτη – Συλληφθείς κουμπάρος του Ανδρουλάκη;

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και για τις συλλήψεις στη Κρήτη, με τη Μιλένα Αποστολάκη να λέει πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης μέλος της Νέας Δημοκρατίας».

Σε αυτό, ο Μακάριος Λαζαρίδης, υποστήριξε ότι έχουν συλληφθεί κι άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. «Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», υποστήριξε ο εισηγητής της ΝΔ.

Απαντώντας σε αυτό, η Μιλένα Αποστολάκη είπε πως αν και δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για όσα είπε ο κ. Λαζαρίδης, υπογράμισε ότι «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠαΣοΚ».

Καυγάδες, απειλές και σφοδρές καταγγελίες

Η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ, αναφερόμενη τη χθεσινή φράση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη Μαρία Συρεγγέλα «σιγά μη σκίσετε κανά καλσόν» και τις απειλές που κατήγγειλε ότι εξαπέλυσε εις βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ο Γιώργος Ξυλούρης, η κ. Αποστολάκη είπε «εδώ επιχειρείται ένας συμψηφισμός λεκτικών επιθέσεων και απρέπειας. Οξύτατων. Οφείλουμε να επαναφέρουμε το κέντρο βάρους και της συζήτησης εκεί που πρέπει. Ούτε το εθνική εξαίρεση ούτε το μην σκίσεις κανένα καλσόν. Είναι απρεπές και δεν έχουν καμία θέσει σε μια ευπρεπή συζήτηση. Με αυτές τις εκφράσεις δεν σεβόμαστε την διαδικασία».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επίσης σε αυτά τα θέματα, λέγοντας μεταξύ άλλων «όχι στα καραγκιοζιλίκια» και υπογράμμισε ότι αν πρέπει να προστατευτεί η διαδικασία. Σε παρόμοιο κλίμα ήταν και η τοποθέτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, κυρία Μανωλάκου που υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθεί η διαδικασία, μακριά από τηλεοπτικούς καυγάδες.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος επίσης τοποθετήθηκε, λέγοντας μεταξύ άλλων πως η εξεταστική επιτροπή «διερευνά για να κατανοήσει τι έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την αξιοπιστία σήμερα του Οργανισμού. Δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία του Οργανισμού, βάση πληρωμών που έγιναν έχει καταρρεύσει ο Οργανισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τις πιο δυναμικές αγροτικές κινητοποιήσεις».

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Αλέξανδρου Καζαμία, βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας. Αναφερόμενος σε όσα κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως «ο Ξυλούρης απείλησε την κα Κωνσταντοπούλου ότι θα την σκοτώσει και δεν αναφέρθηκε κανείς σε αυτό. Η ΝΔ δεν είχε την ευαισθησία να λάβει οποιοδήποτε μέτρο για να προσαχθεί ο μάρτυρας στον εισαγγελέα», είπε αρχικά. Και συνέχισε λέγοντας ότι «ο Λαζαρίδης ς ξέρετε πόσες φορές έχει επιτεθεί φραστικά και στην κ. Κωνσταντοπούλου και εμένα; Εμένα με έχει πει εθνική εξαίρεση. Ο κ. Φορτώμας και εσείς είπατε ότι υπάρχει κόκκινος φασισμός. Όταν είπα στον Πλεύρη φασίζοντα μου αφαιρέθηκε από τα πρακτικά. Τέτοια είναι τα διπλά μέτρα και σταθμά που χρησιμοποιείτε. Όταν εμένα λέει εθνική εξαίρεση ο Λαζαρίδης δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι οκ με εσάς; Αλλά επειδή τον είπε γυμνοσάλιαγκα αυτό σας ενόχλησε».

Αφού ολοκληρώθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ των μελών, ξεκίνησε η κατάθεση του Μανώλη Χνάρη. Σημειώνεται ότι όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, αποφασίστηκε η παράταση των εργασιών της επιτροπής.