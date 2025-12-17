Με παγκόσμιες επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 17 δισ. δολάρια σε Έρευνα & Ανάπτυξη αλλά και την έγκριση 27 νέων θεραπευτικών ενδείξεων μέσα στο 2024, η Johnson & Johnson τεκμηριώνει το ισχυρό της αποτύπωμα στην υγειονομική περίθαλψη των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη.

Όπως επισημαίνει ο Daniel Paksy, Managing Director της Johnson & Johnson Innovative Medicine Ελλάδας και Ρουμανίας, «μια τέτοια επενδυτική δυναμική είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη πιο εξελιγμένων θεραπειών που καλύπτουν νέες, ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Είναι όμως εξίσου σημαντικό τα συστήματα υγείας να επενδύουν με τρόπο που διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους και επιτρέπει την έγκαιρη και ισότιμη ενσωμάτωση αυτών των θεραπειών στην κλινική πρακτική, ώστε όλοι οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στα οφέλη της καινοτομίας». Ειδικότερα, τονίζει ότι «η υγεία είναι η πιο σημαντική επένδυση για την ευημερία του πληθυσμού και την οικονομία. Για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην υγεία, η Ευρώπη μπορεί να αποκομίσει πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη (άνω του διπλάσιου) μαζί με άμεσες βελτιώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Για εμάς στη Johnson & Johnson Innovative Medicine, η φαρμακευτική καινοτομία έχει αξία μόνο όταν μεταφράζεται σε πραγματικό όφελος για τους ασθενείς».

Εστιάζοντας στην ανάπτυξη νέων θεραπειών σε βασικούς τομείς όπως η ογκολογία και η ανοσολογία, η εταιρεία διατηρεί τη 2η θέση διεθνώς ως προς τις επενδύσεις R&D, με στόχο τη διάθεση περισσότερων από 10 νέων θεραπειών μέχρι το 2030. Το ερευνητικό της πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 100 νέα φάρμακα και ενδείξεις.

Το διεθνές αυτό αποτύπωμα αντανακλάται και στην Ελλάδα, όπου η Johnson & Johnson Innovative Medicine αποτελεί σταθερό σύμμαχο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), προσφέροντας καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις σε χιλιάδες ασθενείς. Μέσα από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προηγμένων θεραπειών, ενισχύει τη φαρέτρα της ιατρικής κοινότητας στην αντιμετώπιση σοβαρών και σύνθετων παθήσεων, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, ο καρκίνος του πνεύμονα και του προστάτη, η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου και η ψωρίαση. Επιπλέον, η χώρα έχει αναδειχθεί σε κόμβο κλινικών μελετών για την Johnson & Johnson, με την ίδρυση του Τμήματος Παγκόσμιων Κλινικών Μελετών Ελλάδος και μια εξειδικευμένη ομάδα άνω των 30 επιστημόνων να την στελεχώνουν. Όπως αναφέρει ο Daniel Paksy, «η αύξηση άνω του 35% των κλινικών μελετών της Johnson & Johnson τους τελευταίους μήνες επιβεβαιώνει την ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την επιστημονική της αριστεία, καθώς και την έμπρακτη δέσμευσή μας για περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας ως ανταγωνιστικού προορισμού για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία».

Σε αυτό το περιβάλλον, η συνεργασία αποκτά καθοριστική σημασία. Η Johnson & Johnson Innovative Medicine συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία και όλους τους θεσμικούς φορείς, όπως το Pharma Innovation Forum, τον ΣΦΕΕ, τις επιστημονικές εταιρείες και τις ενώσεις ασθενών, για τον από κοινού σχεδιασμό λύσεων που ενισχύουν την αναβάθμιση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του συστήματος υγείας. Οι συνέργειες αυτές αποτελούν, όπως σημειώνει ο Daniel Paksy, «κρίσιμο μοχλό για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και τη μετατροπή της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό πόλο έλξης επενδύσεων στον χώρο της υγείας, που θα επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και θα ενισχύσουν την οικονομία. Η σύμπραξη όλων των φορέων με κοινό όραμα και συντονισμένη εθνική στρατηγική για την υγεία και τη φαρμακευτική πολιτική είναι ο δρόμος για να εξελίξουμε το σύστημα υγείας σε ένα πιο ανθεκτικό, δίκαιο και ανταγωνιστικό οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών, αλλά και προσαρμόζεται στις εξελίξεις, ώστε να παραμένει σύγχρονο και ισχυρό στην Ευρώπη ».

Στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η δημιουργία του Ταμείου Καινοτομίας (ή Σχήμα Μεταβατικής Αποζημίωσης) αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι η Ελλάδα επενδύει στο μέλλον της υγείας και θέλει να γίνει ανταγωνιστικός κόμβος καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι προηγμένες θεραπείες όπως είναι οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, αλλάζουν τη ζωή ασθενών με νόσους απειλητικές για τη ζωή, και μειώνουν μακροπρόθεσμα το κόστος για το σύστημα, περιορίζοντας νοσηλείες, επιπλοκές και απώλεια παραγωγικότητας.

Ο Daniel Pasky, αναγνωρίζει το Σχήμα Μεταβατικής Αποζημίωσης ως ένα κρίσιμο εργαλείο για την επιτάχυνση της πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες αιχμής. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η επιτυχής εφαρμογή του απαιτεί επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση τόσο κατά την έναρξή του όσο και σε βάθος χρόνου, καθώς και σταθερό πλαίσιο αποζημίωσης. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη για ένα διαφανές και λειτουργικό πλαίσιο αξιολόγησης και παρακολούθησης που θα συνδέει την αποζημίωση με την πραγματική αξία και τα αποτελέσματα για τον ασθενή, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους στο σύστημα υγείας. Οι θεραπείες αυτές δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα περιβάλλον που δημιουργεί αβεβαιότητα και απρόβλεπτες οικονομικές πιέσεις.

Παράλληλα, αναφέρει ότι «Η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας δεν μπορεί να στηρίζεται σε ένα μοντέλο υποχρεωτικών επιστροφών (clawback & rebates) που μεταφέρει δυσανάλογα το βάρος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης στις φαρμακευτικές εταιρείες. Απαιτείται ένα δίκαιο και προβλέψιμο πλαίσιο που αποζημιώνει την αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας και ενθαρρύνει την εισαγωγή νέων θεραπειών, ώστε οι ασθενείς να έχουν έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες που χρειάζονται».

Όπως συνοψίζει ο Daniel Paksy, ευρύτερα, για την Johnson & Johnson Innovative Medicine, η σύμπραξη όλων των φορέων με κοινό όραμα είναι ο δρόμος για ένα ανθεκτικό, δίκαιο και ανταγωνιστικό σύστημα υγείας. Εμείς στη Johnson & Johnson Innovative Medicine είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε αυτό.