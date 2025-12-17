Στην έκδοση εντός έξι μηνών ανεξασφάλιστου ομολογιακού δανείου έως 45 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η ΑΒ Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, κατόπιν σχετικής άδειας που χορήγησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Τα κεφάλαια, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ, θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση λειτουργικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Πώς θα καλυφθεί το ομολογιακό

Το σύνολο του δανείου θα καλυφθεί από:

α) την εταιρεία με την επωνυμία Delhaize ‘The Lion’ Nederland B.V. που είναι μητρική της εταιρείας και θα καλύψει ομολογίες μέχρι του ποσού των 11.250.000 ευρώ

και (β) την εταιρεία με την επωνυμία Ahold Delhaize Finance Company N.V., Curaçao, (ενεργούσα μέσω του υποκαταστήματος της στη Γενεύη), που είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία και θα καλύψει ομολογίες μέχρι του ποσού 33.750.000 ευρώ.

Η εν λόγω συναλλαγή κρίθηκε από τη διοίκηση δίκαιη και προς το συμφέροντα της εταιρείας και δεν απαιτήθηκε σύγκληση γενικής συνέλευσης, καθώς ο μοναδικός μέτοχος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα.

Το 2024 έκλεισε για την ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ με ζημιές ύψους 15,8 εκατ. ευρώ αλλά και με την «υποσχετική» ότι το 2027 η εταιρεία θα έχει κέρδη.

Το επενδυτικό πλάνο

Η αλυσίδα με βάση το πενταετές business plan, το 2028 θα έχει 900 καταστήματα, εκ των οποίων τα 700 θα είναι μικρά καταστήματα που θα λειτουργούν με την μέθοδο του franchising και τα 200 θα είναι εταιρικά σούπερ μάρκετ. Στρατηγική επιλογή της διοίκησης είναι η ανάπτυξη κατά κύριο λόγο μικρών καταστημάτων εντός επαρχιακών πόλεων. Υπολογίζεται ότι ο τζίρος της εταιρείας με βάση το business plan θα είναι περίπου στα 2,7 δισ. ευρώ.

Επίσης, η αλυσίδα ενισχύει τα καταστήματά της με αυτόματα ταμεία και στο τέλος του 2025 θα υπάρχουν σε 200 σούπερ μάρκετ της.

Πηγή: ΟΤ