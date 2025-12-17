Οδηγίες έτσι ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να λάβουν την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) που χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τις αγροτικές τους εργασίες, παρέχει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά τιμολόγια υπήρχαν λάθη ή ελλείψεις, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζονται σωστά οι ποσότητες.

Ειδικότερα, σε πολλές περιπτώσεις, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν ολοκληρώθηκε επειδή στα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου έλειπαν βασικά στοιχεία, όπως ο ΑΦΜ του αγρότη, τα λίτρα ή ο σωστός κωδικός καυσίμου.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, οι διευκρινίσεις αφορούν σε περιπτώσεις μη ορθής συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων στα δεδομένα των φορολογικών ΑΔΑ παραστατικών πώλησης καυσίμου που έχουν διαβιβαστεί είτε στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είτε στο Πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ (esend).

Με τον οδηγό αυτό περιγράφονται με απλά λόγια τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο αγρότης, σε συνεργασία με το πρατήριο καυσίμων, ώστε να διορθωθούν τα λάθη και να μπορέσει να του επιστραφεί το ποσό που δικαιούται.

Ελλιπή στοιχεία για το αγροτικό πετρέλαιο

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, έχει διαπιστωθεί η μη συμπλήρωση ή η μη διαβίβαση των απαραίτητων πεδίων των φορολογικών παραστατικών πώλησης καυσίμου που έχουν εκδοθεί είτε με Πάροχο Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (στο εξής Πάροχος), είτε με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (ΦΗΜΑΣ). Τα δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται αντίστοιχα είτε στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είτε στο Πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ (εφεξής esend) και εφόσον έχουν ελλείψεις καθίσταται αδύνατη η επιστροφή του ΕΦΚ στα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα προς τα οποία είχαν εκδοθεί τα συγκεκριμένα παραστατικά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ελλείψεις είναι δυνατόν να οφείλονται:

α) σε μη ορθή ή μη πλήρη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων στο σχετικό τιμολόγιο ή

(β) σε μη ορθή παραμετροποίηση του εμπορικού/λογιστικού προγράμματος (ERP) της επιχείρησης (πρατήριο), με αποτέλεσμα από τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ να λείπουν κρίσιμα στοιχεία, όπως ο ΑΦΜ του δικαιούχου προσώπου, ο κωδικός καυσίμου (κωδικός 20 Diesel ή 21 Diesel premium) ή η ποσότητα σε λίτρα.

Η διαδικασία για τον αγρότη

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το δικαιούχο πρόσωπο (αγρότης), εφόσον θεωρεί ότι δεν έχει λάβει το σύνολο της επιστροφής ΕΦΚ που δικαιούται επί των τιμολογίων πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) που εκδόθηκαν προς αυτόν, από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) στην οποία έχουν αναρτηθεί αναλυτικοί πίνακες για τα τιμολόγια πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης τα οποία έχουν εκδοθεί με αντισυμβαλλόμενο τον ίδιο:

α) Μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων με τίτλο αντίστοιχης καρτέλας «Στοιχεία Τιμολογίων myDATA» όπου απεικονίζεται ο Α/Α, η ημερομηνία έκδοσης, ο ΑΦΜ εκδότη, η ποσότητα, ο κωδικός, η περιγραφή, η αξία του καυσίμου, ο τύπος και ο ΜΑΡΚ κάθε παραστατικού.

β) Μέσω ΦΗΜ με τίτλο αντίστοιχης καρτέλας «Στοιχεία Τιμολογίων esend» όπου απεικονίζεται ο Α/Α, η ημερομηνία έκδοσης, ο ΑΦΜ εκδότη, η ποσότητα, ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία του καυσίμου για κάθε παραστατικό. Επιπλέον, στην ενότητα «Πληρωμές Λίτρων Αγορών Πετρελαίου Κίνησης» εμφανίζονται οι πληρωμές επιστροφών ΕΦΚ που έχουν λάβει χώρα προς τον δικαιούχο ανά περίοδο πληρωμής, με αναφορά στην ποσότητα (λίτρα) καυσίμου ανά τρόπο έκδοσης και κανάλι διαβίβασης τιμολογίου (esend ή myDATA) και συνολικά καθώς και στο ποσό επιστροφής ΕΦΚ για κάθε πληρωμή. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, και με βάση τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες θα επικαιροποιούνται μετά από κάθε πληρωμή, ο δικαιούχος απευθύνεται στο ή στα πρατήρια τα οποία έχουν εκδώσει τα εν λόγω τιμολόγια, ώστε ο πρατηριούχος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: ot.gr