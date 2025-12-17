Αντοχές, για ακόμη μία συνεδρίαση, έδειξε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς κατάφερε να αναχαιτίσει τις πιέσεις από επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίτλους, όπως η Eurobank και ο ΟΠΑΠ, και να κρατήσει την επαφή του με τις 2.090 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,14% στις 2.083,49 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.077,71 μονάδων (-0,42%) και 2.090,88 μονάδων (+0,21%). Ο τζίρος ανήλθε στα 260 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 55,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 12 εκατ. τεμάχια αξίας 51,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,16% στις 5.258,40 μονάδες, ενώ στο -0,05% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.790,42 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,40% στις 2.294,38 μονάδες.

Μία ακόμη άμυνα

Η αγορά δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα πέσει η στήριξη των 2.075 – 2.080 μονάδων, ακόμη και αν έχει απέναντί της τίτλους όπως η Eurobank και ο ΟΠΑΠ. Η «τριάδα» που απείλησε μεν τα επίπεδα, αλλά εκδηλώθηκαν κάποιες στηρίξεις το τελευταίο δίωρο και ο γενικός δείκτης έδειξε τις αντοχές του.

Βέβαια, αυτές οι πιέσεις έρχονται σε μια χρονική στιγμή που οι ανοιχτές θέσεις δίνουν την τελευταία τους μάχη ενόψει της λήξης των παραγώγων την Παρασκευή. Όπερ σημαίνει ότι η δοκιμασία θα συνεχιστεί για την αγορά, αν και το μήνυμα δεν ήταν μόνο από τον ΓΔ, αλλά και από τον FTSE 100. Σήμερα ο δείκτης δοκίμασε τη στήριξη των 5.248 μονάδων, που εάν διασπαστεί καθοδικά οδηγεί προς τις 5.207 ή τις 5.184 μονάδες, αλλά αντέδρασε.

Στο μεταξύ, παρά το ότι η Morgan Stanley παραμένει αρνητική για την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, την κρατά στις προτιμώμενες αγορές της στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου στις ελληνικές μετοχές, εάν συνεχιστεί η επίδοση της οικονομίας και η πολιτική σταθερότητα. Μάλιστα, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι ελληνικές μετοχές θα παραμείνουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος και το 2026, λόγω της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες.

Ουσιαστικά, η Morgan Stanley επιβεβαιώνει αυτό που έχει αλλάξει στην ελληνική αγορά τους τελευταίους μήνες. Ότι το αφήγημα της νέας χρονιάς έχει εμπλουτιστεί, καθώς πέραν της αναβάθμισης της στις ανεπτυγμένες, έχει αρχίσει και αποτιμά περισσότερο θετικά από ότι αναμενόταν την ένταξη του ΧΑ στο «οικοσύστημα» της Euronext.

Αναβάθμιση και Euronext λαμβάνονται ως καταλύτες προσέλκυσης νέων κεφαλαίων, στην ουσία από τη Λ. Αθηνών. Νέων κεφαλαίων που σαφώς θα κατευθυνθούν σε εισηγμένες υψηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, ενδεχομένως άνω του 1 δισ. ευρώ, αλλά και σε εκείνες τις εταιρίες που έχουν επενδυτικό αφήγημα μεγέθυνσης. Και σε αυτό το πλαίσιο, οι αγοραστές παραμένουν ενεργοί, αλλά με πιο απαιτητικές διαθέσεις για τις τιμές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank και ο ΟΠΑΠ έχασαν 2,59% και 2,12% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, Jumbo, Optima Bank. Cenergy, AKTOR, ΔΕΗ, Σαράντης και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, Metlen, ΕΛΧΑ και Τιτάν έκλεισαν με κέρδη που ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΑΑ, Κύπρου, Coca Cola, Alpha Bank, Motor Oil, Λάμδα και Εθνική. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Βιοχάλκο.

Πηγή: ot.gr