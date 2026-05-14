Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Νέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση των έξι ανήλικων παιδιών που εντοπίστηκαν να ζουν σε άθλιες συνθήκες σε δώμα πολυκατοικίας στο Περιστέρι. Μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια, αλλά και στοιχεία που έρχονται σταδιακά στο φως, σκιαγραφούν μια μακροχρόνια κατάσταση παραμέλησης και κοινωνικής απομόνωσης, με τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα στη φτώχεια, την ακαθαρσία και την εγκατάλειψη.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση, εξετάζοντας τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, τις προηγούμενες παρεμβάσεις κοινωνικών υπηρεσιών και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις συγγενικών προσώπων.

Εκπαιδευτικοί και γείτονες περιγράφουν τη σκληρή πραγματικότητα

Άνθρωποι που τα γνώριζαν και όπως μας λένε είχαν προσπαθήσει να βοηθήσουν τα ίδια και τους γονείς τους, μιλούν για πρώτη φορά για όλα όσα είχαν σκεφτεί, όσα είχαν διαπιστώσει και όσα είχαν δει με τα μάτια τους τα προηγούμενα χρόνια.

Τα 6 παιδιά ηλικίας από 3 έως 13 ετών, ζούσαν με τους γονείς τους μέσα σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, σε πολυκατοικία στο Περιστέρι. Σε ένα δωμάτιο γεμάτο ακαθαρσίες και σκουπίδια, χωρίς να κάνουν μπάνιο, σε άθλιες συνθήκες, μακριά από το σχολείο που κανονικά έπρεπε να πηγαίνουν.

Μια ανώνυμη καταγγελία είχε σαν αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το δράμα των παιδιών, που πλέον βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων. Οι γονείς τους που έχουν συλληφθεί καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα.

Πόσο καιρό ζούσαν με τα παιδιά τους στην ταράτσα της πολυκατοικίας; Ισχύει ότι είχαν αρνηθεί κατ’ επανάληψη κάθε βοήθεια; Πρώην εκπαιδευτικός των παιδιών, στην παλιά γειτονιά τους, λέει στο Live News ότι είχε προσφερθεί να βοηθήσει αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση.

«Τους είχαμε πει να πάνε στην εκκλησία να πάρουν γεύματα, δεν ήθελαν. Εκείνοι χρώσταγαν κανένα εξάρι μήνες. Τα χρήματα έλεγαν ότι τα έχουν αλλά τα κρατάνε για να βρουν καλύτερο σπίτι».

Ήταν 2021, όταν η οικογένεια ζούσε σε άλλη γειτονιά στο Περιστέρι. Τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο φαίνονταν κατά διαστήματα εξαθλιωμένα.

«Φοβισμένα θα έλεγα κάπως, όταν μία μαμά λέει σε ένα παιδί θα κάτσεις στο παγκάκι και δεν θα κουνηθείς μέχρι να σου πω και το παιδί δεν κουνιέται… Ένας εκπαιδευτικός καταλαβαίνει πολλά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η σχολική τροχονόμος στην παλιά γειτονιάς τους. Θυμάται τα παιδιά που σήμερα είναι τα μεγαλύτερα της οικογένειας, να δείχνουν όλο και πιο ταλαιπωρημένα με το πέρασμα του χρόνου.

«Αυτά τα παιδάκια ερχόντουσαν στο σχολείο μας. Ήταν 5 αδερφάκια. Τα δύο ήταν στο δημοτικό και τα δύο στο νήπιο. Αυτά που ήταν στο νήπιο ήταν πάρα πολύ καχεκτικά. Μιλάμε πολύ αδύνατα, ατημέλητα. Όταν αντιλήφθηκε η μαμά ότι έρχεται η Αστυνομία πήρε τα μικρά και εξαφανίστηκε. Πήραν τα μεγάλα μόνο τότε σε κάποια δομή. Μετά δεν ξέρουμε τι έγινε. Τους τα ξαναέδωσαν. Δεν έχουμε καταλάβει τον λόγο».

Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις της γιαγιάς

Η γιαγιά των παιδιών υποστηρίζει πως οι γονείς λάτρευαν τα παιδιά τους και πως τα όσα διαπιστώθηκαν είχαν να κάνουν με οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα.

Στις περιγραφές της όμως, άλλοτε φέρεται να υποστήριζε πως η πολυμελής οικογένεια ζούσε τους τελευταίους μήνες σε δώμα και άλλοτε πως ζούσαν για χρόνια στην ταράτσα της πολυκατοικίας.

«Δεν ξέρω πως το διαμόρφωσαν και πως το κάνανε. Απλώς μου είπε ότι μένουν στου πεθερού της. Μου είπε πως είναι δύσκολα και ζορίζονται».

Όπως αναφέρει η γιαγιά των παιδιών, η οικογένεια ισχυριζόταν είχε βρει νέο σπίτι και περίμεναν να μπει, ενώ τώρα ζητά να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών.

«Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουν βρει. Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δυο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχανε φύγει ακόμη οι νοικάρηδες που τους είχανε πει και θέλανε να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι’ αυτό δεν μπήκανε μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν να μένανε στον δρόμο; Τα είχανε ξαναπάρει άλλη μια φορά τα παιδιά. Πάλι σε ένα σπίτι. Ήταν έτοιμα τότε πάλι να κατέβουν κάτω και είχαν φτιάξει τις κούτες, είχανε κλείσει το σπίτι. Τα είχανε κλείσει όλα. Και πήγαν ξαφνικά και τα πήρανε τα παιδιά. Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονιών μου. Δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά να μου τα πάρουν», είπε.

Οι αναφορές στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν γίνει 2 αναφορές για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ενώ είχε ενημερωθεί και ο εισαγγελέας ανηλίκων τον Φεβρουάριο του 2025 και τον περασμένο Μάρτιο.

«Ήταν ήρεμα παιδάκια, δηλαδή δεν εκδηλώνονταν εύκολα ή εύκολα να σου πιάσουν τη συζήτηση. Ήταν μαζεμένα, βέβαια δεν φάνηκαν ποτέ κακοποιημένα. Αυτό οφείλω να το πω, ούτε χτυπημένα ούτε τίποτα. Και κάποια στιγμή γιατί όλο το πράγμα ξεκίνησε που δεν ερχόντουσαν σχολείο. Εκεί έκανε αναφορά ο διευθυντής».

Σύμφωνα με την δημοτική αρχή δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχολεί τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Προχθές μετά από ανώνυμη καταγγελία οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο δώμα με τα ανήλικα παιδιά και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων υπέβαλαν τα αδερφάκια σε μια σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Το μεσημέρι οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 16 μηνών, με την ποινή να είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους. Τα 6 παιδιά τους βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως στον Γολγοθά που ανέβαιναν.