Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή της λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου με την Αγίας Μαρίνας, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει. Ο μοτοσικλετιστής ωστόσο, αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, λίγο μετά τις 9, βράδυ Σαββάτου (18/10).

Κατά τη διάρκειά της, ο νεαρός οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε συνολικά έξι ερυθρούς σηματοδότες. Στη συμβολή των οδών Αναργυρούντος και Ευελπίδων, στη Βάρη, έχασε τον έλεγχο και έπεσε με τη μηχανή του χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά.

Στη συνέχεια σηκώθηκε και επιχείρησε να πάρει ξανά τη μοτοσικλέτα για να διαφύγει. Οι αστυνομικοί όμως, στην οδό Αρτέμιδος τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Πρόκειται για έναν 26χρονο από την Αίγυπτο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Ελληνικού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη συγκοινωνιών, μη συμμόρφωση σε τροχονομικό έλεγχο και επικίνδυνη οδήγηση.