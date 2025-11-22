Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο του Σικάγο την Παρασκευή (21/11), με τραγικό απολογισμό έναν 14χρονο νεκρό και οκτώ ακόμη τραυματίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πυροβολισμούς και εντόπισαν δύο άτομα αιμόφυρτα. Ο 14χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε. Ο δεύτερος τραυματίας, ένας 18χρονος, είχε χτυπηθεί στο πόδι και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Λιγότερο από μία ώρα πριν, αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία είχαν παρατηρήσει πλήθος συγκεντρωμένο στο πεζοδρόμιο κοντά στο Θέατρο του Σικάγο.

«Οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς και η ομάδα διαλύθηκε τρέχοντας», ανέφεραν οι αρχές. «Φτάνοντας στο σημείο, εντόπισαν επτά άτομα με τραύματα από σφαίρες», σύμφωνα με το ABC7 News.

Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι, ενώ το περιστατικό συνέβη σε μία ιδιαίτερα πολυσύχναστη βραδιά στο κέντρο της πόλης, την ώρα που ο δήμος πραγματοποιούσε την επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.