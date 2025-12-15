Κέρδισε τις εννέα από τις δώδεκα κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιο, και κάπως έτσι, δίκαια και με διαφορά (ήταν άλλωστε το φαβορί), Το Clair Obscur: Expedition 33 αναδείχθηκε Παιχνίδι της Χρονιάς στα φετινά Game Awards, καταγράφοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες στην ιστορία του θεσμού.

Το γαλλικής ανάπτυξης RPG (Role Playing Game) της Sandfall Interactive κέρδισε, μεταξύ άλλων, το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, αφήγησης, μουσικής και ερμηνείας, αφήνοντας πίσω του ισχυρούς αντιπάλους όπως τα Death Stranding 2, Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong, Hades 2 και Kingdom Come: Deliverance 2.

Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε έναν σκοτεινό φανταστικό κόσμο όπου η υπερφυσική οντότητα, «Η Ζωγράφος», εμποδίζει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Η ιστορία μιας ομάδας τυχοδιωκτών που επιχειρούν να τη σταματήσουν απέσπασε εξαιρετικά σχόλια για τη συναισθηματική της δύναμη και τις παραδοσιακές turn-based μάχες.

Παραλαμβάνοντας το κορυφαίο βραβείο, ο σκηνοθέτης Γκιγιόμ Μπρος ευχαρίστησε την ομάδα του και τους «αφανείς ήρωες της βιομηχανίας», δηλαδή τους δημιουργούς εκπαιδευτικών βίντεο στο YouTube που βοήθησαν το στούντιο στα πρώτα του βήματα.

Ξεχωριστή ήταν και η διάκριση της ηθοποιού Τζένιφερ Ίνγκλις, η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας για τον ρόλο της ως Μαέλ, αφιερώνοντας τη νίκη της «σε κάθε νευροδιαφορετικό άτομο που παρακολουθεί».

Οι υπόλοιποι νικητές

Στα υπόλοιπα βραβεία, το Battlefield 6 κέρδισε τον καλύτερο ηχητικό σχεδιασμό, το Donkey Kong Bananza αναδείχθηκε καλύτερο οικογενειακό παιχνίδι, ενώ το Arc Raiders πήρε το βραβείο καλύτερου multiplayer. Το Hollow Knight: Silksong διακρίθηκε ως καλύτερο action-adventure και το Umamusume: Pretty Derby ως καλύτερο mobile παιχνίδι.

Η τελετή, με παρουσιαστή τον Τζεφ Κίλι, συνδύασε τα βραβεία με τις μεγάλες ανακοινώσεις, όπως τα νέα παιχνίδια Tomb Raider, έναν νέο τίτλο Star Wars, καθώς και την αποκάλυψη του RPG Divinity από τη Larian Studios.

Καμία τελετή Game Awards δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς εμφανίσεις διάσημων προσώπων, και η φετινή δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Ο πρωταγωνιστής του Stranger Things, Ντέιβιντ Χάρμπορ ανέβηκε στη σκηνή για να ανακοινώσει ένα νέο strategy παιχνίδι, το Total War: Warhammer 40K, ενώ ο Αμερικανός τραγουδιστής Λένι Κράβιτζ αποκάλυψε επίσημα τον κακό ρόλο του στο επερχόμενο παιχνίδι James Bond 007: First Light.

Τιμητικό βραβείο Game Changer απονεμήθηκε στον οργανισμό Girls Make Games, για τη συμβολή του στην ενίσχυση της παρουσίας κοριτσιών και νεαρών γυναικών στη βιομηχανία των videogames.