Στα μπλόκα θα παραμείνουν οι αγρότες επ’ αόριστον, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποί τους διερχόμενοι έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας. «Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα», δήλωσε στο «Βήμα» ο Κωνσταντίνος Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε», αυτό ήταν το μήνυμα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Η απόφαση ήταν σχεδόν ειλημμένη από πριν αρχίσει η Συνδιάσκεψη και αυτό μπορούσε να το καταλάβει κανείς από τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς που απηύθυναν οι εκπρόσωποι του κάθε μπλόκου. Αυτό που συζητούσαν μεταξύ τους αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι σε διάφορα πηγαδάκια δεν ήταν αν θα συνεχίσουν τον αγώνα τους ή ποιος θα πάει στο ραντεβού της Δευτέρας. Αυτά τα ενδεχόμενα είχαν φύγει από το τραπέζι χωρίς περαιτέρω συζητήσεις.

Όλοι οι κλάδοι που εντάσσονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων μπορεί να έχουν δικά τους αιτήματα, αλλά κανένας δεν έχει εκφράσει την επιθυμία να διαφοροποιηθεί από τη συλλογική δράση. «Μπορεί να διαφέρουν κάπως (σ.σ. τα αιτήματα του ενός κλάδου από τον άλλον), αλλά είναι η γενική πολιτική που μας έχει φτάσει εδώ», τόνισε ο Θωμάς Μόσχος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς.

Συνεχίζονται και κλιμακώνονται τα μπλόκα

«Θα υπάρξει κλιμάκωση», ανέφερε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», θα υπάρξει έντονη κλιμάκωση με κινητοποιήσεις που θα προκαλέσουν έκπληξη.

Ήδη αναμένεται να δούμε τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας από τη Δευτέρα, τα οποία θα μείνουν εκεί όλη τη νύχτα. Αυτό πρόκειται να συμβεί λόγω της εκδίκασης της υπόθεσης των αγροτών που συνελήφθησαν στα επεισόδια την προηγούμενη εβδομάδα.

Ανάμεσα στα επόμενα βήματα που σκέφτονται οι αγρότες είναι ο εκ νέου αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο συμβολικό κλείσιμο της σήραγγας των Τεμπών, ώστε να «κοπεί» η Ελλάδα στα δύο.

Μάλιστα, όσοι μίλησαν στο «Βήμα» διευκρίνισαν ότι κανένας δεν πρόκειται να πάει σε κανένα ραντεβού, εάν δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό προς συζήτηση. Βέβαια, όπως σχολίαζαν οι παλαιότεροι «πάντα υπήρχαν λαγοί. Τώρα όμως, έχουν γίνει τρωκτικά», εννοώντας ότι δεν αποκλείεται κάποιοι να πάνε στο ραντεβού της Δευτέρας, αλλά όπως επισημαίνουν «αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Αυτοί πηγαίνουν σε τέτοιες συναντήσεις για ίδιον όφελος».

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδίαια, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τόνισε ότι «διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα» και υπογράμμισε πως οι λύσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση, επισημαίνοντας ότι όποιος αρνείται τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας «αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πόρτα της κυβέρνησης παραμένει ανοιχτή, ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και ότι ήδη εξετάζεται μια δέσμη πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης, στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες». Συνεχίζει δε, «με έκπληξη, μάλιστα, πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία».

«Ζητάνε περισσότερα ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν πιεστεί έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε και να υποβάλλουν αιτήματα όμως όταν προβάλλεις τα αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης από το βήμα της Βουλής σε συζήτηση για τον προϋπολογισμό μετά το «όχι» των αγροτών στο κάλεσμα για διάλογο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα σχόλια της αντιπολίτευσης

Απάντηση έδωσαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας τη στάση της κυβέρνησης ότι είναι προσχηματικός ο διάλογος που προτείνεται. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε υποκριτικό κάλεσμα στους αγρότες», είπε ο Γιώργος Γαβρήλος. Όπως υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση «γνωρίζει μήνες τώρα τα αιτήματα, έφτασε στο απροχώρητο η κατάσταση» για να υπογραμμίσει ότι είναι «προκλητική η στάση της κυβέρνησης, μην τολμήσει να πάρει πρωτοβουλίες να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, είπε πως «το ποιος ταλαιπωρεί τον κόσμο είναι φανερό, έχει καταγραφεί σε βίντεο. Οι αστυνομικές δυνάμεις που μπλοκάρουν ασθενοφόρα. Μη λέτε παραμύθια της Χαλιμάς. Ο διάλογος, που λέει η κυβέρνηση, είναι προσχηματικός. Όταν θες διάλογο δεν στέλνεις ούτε ΜΑΤ ούτε εισαγγελέα».

Προσχηματική η πρόσκληση του πρωθυπουργού, είπε ο Κωνσταντίνος Χήτα. «Τους χρωστάτε και τους χτυπάτε», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. «Δεν ξέρετε τα αιτήματα των αγροτών;», διερωτήθηκε σκωπτικά.

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠαΣοΚ είπε ότι «μα καλά, δεν γνωρίζετε τα αιτήματα των αγροτών» για να συνεχίσει τονίζοντας πως, «δεν κατέβηκαν για ρεβεγιόν οι αγρότες» και να καταλήξει σημειώνοντας πως «θα δώσετε επιτέλους λύσεις ή θα εξακολουθείτε να διαφημίζετε τις παραλείψεις σας;».